ETV Bharat / state

CCRAS परीक्षा नकल मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पैसे लेकर लीक किया था पेपर

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गिरफ्तार: शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरकेपुरम थाने के बीएसएनएल सर्किल के पास कोटा ऑनलाइन आईटी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एमटीएस (a-i) पर नकल की जानकारी मिली. ऑनलाइन एग्जाम में नकल कराने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कोटा निवासी नितिन पहाड़िया, मथुरा के औरंगाबाद निवासी सूरज सिंह धनगर, विज्ञान नगर निवासी विनय कुमार बावरा और उड़ीसा कालाहांडी निवासी सागर करुवान को गिरफ्तार किया है. सूरज सिंह कोटा के गुमानपुरा और सागर करुवान सोगरिया में रहता है. आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया. इन्हें 6 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

कोटा: कोटा शहर पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) की परीक्षा में गड़बड़झाले के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों में केंद्र संचालक से लेकर वहां काम कर रहा स्टाफ शामिल है. ये सभी पैसा लेकर नकल करने के गिरोह में शामिल है. इसके अलावा इन लोगों ने पेपर भी लीक किया था.

नकल और पेपर लीक में बड़े कर्मचारी भी शामिल: इस पूरे मामले की जांच कर रहे कोटा शहर पुलिस दिलीप सैनी ने बताया कि इस जांच में सामने आया है कि मौके पर मिले क्वेश्चन पेपर के प्रिंटआउट और कंप्यूटर में ओरिजिनल पेपर एफएसएल की जांच में सेम पाए गए हैं. परीक्षा आयोजित करने वाली निजी कंपनी से जुड़े लोग और उसके बड़े कर्मचारी भी इस पूरे नकल और पेपर लीक में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि यह पूरा खेल पैसे के लेनदेन के बाद किया जा रहा था. इन लोगों ने पहले ही पेपर आउट कर दिया था.

पढ़ें: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा : 15 लाख में नकल का 'सौदा', 17 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस-प्रशासन को नहीं परीक्षा की जानकारी: देश के 40 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी. निजी कंपनी ने परीक्षा का आयोजन किया. 24 से 28 नवंबर तक अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई. इन्हीं में ग्रुप बी और सी के पदों पर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च अस्सिटेंट, फार्मासिस्ट व रिसर्च ऑफिसर की भर्ती थी. इस मामले में एएसपी दिलीप सैनी का कहना है कि अन्य परीक्षा केंद्र पर भी गड़बड़झाला हुआ है या नहीं, यह पूरा जांच का विषय है. दिलीप सैनी का कहना है कि परीक्षा में हंगामे के बाद पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी. परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रशासन और पुलिस को जानकारी भी नहीं थी. ऐसे में जब तक पुलिस पहुंची, तब तक कुछ लोग मौके से फरार हो गए थे. उन लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.