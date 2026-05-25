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3 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय करेंगी परफॉर्म, शेड्यूल हुआ जारी

रायपुर: शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग - 3 की शुरुआत हो रही है. इसको लेकर सभी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. 3 जून से शुरू हो रहे क्रिकेट प्रीमियर लीग के उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी. 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी मैच के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं.

3 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी खेलों के शेड्यूल जारी कर दिए हैं. इसके तहत 3 जून से मैच शुरू होगा, जिसमें पहले दिन रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच मैच खेला जाएगा. शुरुआती मैच के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो 7:30 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रस्तुति देने के लिए उद्घाटन अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री मौनी राय रायपुर आ रही हैं.