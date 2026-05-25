3 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय करेंगी परफॉर्म, शेड्यूल हुआ जारी
इस बार "खेल बढ़िया छत्तीसगढ़िया " CCPL सीजन 3 की थीम रखी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 25, 2026 at 8:18 PM IST
रायपुर: शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग - 3 की शुरुआत हो रही है. इसको लेकर सभी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. 3 जून से शुरू हो रहे क्रिकेट प्रीमियर लीग के उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी. 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी मैच के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं.
3 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी खेलों के शेड्यूल जारी कर दिए हैं. इसके तहत 3 जून से मैच शुरू होगा, जिसमें पहले दिन रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच मैच खेला जाएगा. शुरुआती मैच के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो 7:30 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रस्तुति देने के लिए उद्घाटन अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री मौनी राय रायपुर आ रही हैं.
एक्ट्रेस मौनी राय करेंगी परफॉर्म
छत्तीसगढ़ के किकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने 19 मई कहा की छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की बढ़ती संभावनाओं और क्रिकेट प्रेम को देखते हुए भी हमें इंटरनेशनल मैच मिल रहे हैं. भारत में जो भी मैच हो रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ की धरती पर भी खेल हो रहा है. यही वजह है की 2025 में हमें 2 इंटरनेशनल मैच मिले और 2026 के आईपीएल के 2 मैच रायपुर में हुए. विजय शाह ने कहा कि मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाएगा.
CCPL शेड्यूल हुआ जारी
|3 जून 2026
|9 बजे रात्रि
|रायपुर राइनोज के साथ राजनांदगांव पैंथर्स
|4 जून 2026
3 बजे शाम
7.30 पीएम
सरगुजा टाइगर और रायगढ़ लायंस
बायसंस और बिलासपुर बुल्स
|5 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
सरगुजा टाइगर के साथ रायपुर राइनोज
राजनांदगांव पैंथर्स और बिलासपुर बुल्स
|6 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव पैंथर्स
बायसंस और रायपुर राइनोज
|7 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
सरगुजा टाइगर और बस्तर बायसंस
रायगढ़ लायंस और बिलासपुर बुल्स
|8 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स
सरगुजा टाइगर और राजनांदगांव पैंथर्स
|9 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
राजनांदगांव पैंथर्स और बस्तर बायसंस
रायपुर राइनोज और रायगढ़ लायंस
|10 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
रायगढ़ लायंस और बस्तर बायसंस
बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर
|12 जून 2026
03 बजे
7.30.रात्रि
क्वालीफायर टीम एक और टीम 2 का मैच
एलीमिनेटर टीम 3 और टीम 4 का मैच
|13 जून 2026
|03 बजे
|क्वालीफायर टीम विनर और एलीमिनेटर टीम
|14 जून फाइनल
|7.30
|फाइनल सीसीपीएल सीजन 3
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