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3 जून, 6 टीम और सीजन 3 की खुमारी, खेले बढ़िया छत्तीसगढ़िया की थीम पर मैच देखने वालों को मिलेगा इनाम

मैच के दौरान स्टैंड्स में कैच पकड़कर दर्शक 10,000 का नकद इनाम जीत सकते हैं.

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खेले बढ़िया छत्तीसगढ़िया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 3:43 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 की शुरुआत होगी. 3 जून 2026 से शुरु हो रहे सीसीपीएल सीजन 3 में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस बार सीसीपीएल सीजन 3 बेहतरीन गणित के अंक के साथ शुरु हो रहा है. 3-6-3 (3 जून सीजन 3) के समीकरण में मैच का पूरा मनोरंजन देखने को मिलेगा.

इस बार अहम बात यह है कि जो लोग मैच देखने जाएंगे उनको भी इनाम जीतने का मौका मिलेगा. 3 जून को शुरू हो रहे क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के उद्घाटन में फिल्म अभिनेत्री मौनी राय परफॉर्म करेंगी. 3 जून से 14 जून तक होने वाले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी मैच के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं.

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अभिनेत्री मौनी राय करेंगी परफॉर्म

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से 14 जून तक छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के सभी मैच खेले जाएंगे. इसके तहत 3 जून से मैच शुरू होगा, जिसमें पहले दिन रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच मैच होगा. शुरुआती मैच के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इसमें प्रस्तुति देने के लिए उद्घाटन अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री मौनी राय रायपुर आ रही हैं, जो उद्घाटन मैच के पहले परफॉर्म करेंगी.

दर्शकों पर होगी इनामों की बारिश

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 के लिए इस बार दर्शकों के लिए कुल 10 इनामों की घोषणा की गई है. इसके तहत मैच देखने के लिए जाने वाले लोग इनाम जीत सकते हैं.

इनाम और मिलने वाले उपहार

  • पहला इनाम – एक दोपहिया वाहन
  • दूसरा इनाम – 40,000
  • तीसरा इनाम – 30,000
  • चौथा इनाम – 25,000
  • पांचवा इनाम – 22,500
  • छठा इनाम – 20,000
  • सातवां इनाम – 18,000
  • आठवां इनाम – 16,500
  • नौवा इनाम – 14,000
  • दसवां इनाम – 14,000

पकड़ो कैच, जीतो कैश

3 जून से शुरु हो रहे छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 में इस बार एक विशेष इनाम रखा गया है. इसके तहत जो भी मैच खेले जा रहे हैं उसमें जो लोग भी दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देख रहे हैं उनको भी नकद पुरस्कार मिल सकता है. खेल में कोई खिलाड़ी यदि छक्का मारता है और बॉल दर्शक दीर्घा में जाती है और कोई जमीन पर गिरने से पहले कैच कर लेता है, तो उसे भी नगद राशि दी जाएगी. पकड़ो कैच, जीतो कैश के नाम से इस बार सीसीपीएल सीजन 3 में इसको रखा गया है. मैच के दौरान स्टैंड्स में कैच पकड़कर दर्शक 10,000 का नकद इनाम जीत सकते हैं.

आईपीएल के बाद सीसीपीएल 3 की खुमारी

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 10 मई 2026 को RCB बनाम मुंबई इंडियंस (MI) 13 मई 2026: RCB बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मैच हुआ था. छत्तीसगढ के लोगों के लिए यह बहुत ही रामांचित करने वाला मैच रहा है. आईपीएल का मैच खत्म हो गया है. आरसीबी ने इस बार के आईपीएल का फाइनल जीता है. 10 और 13 मई को छत्तीसगढ़ के लोगों ने आरसीबी के किंग कोहली को खेलते हुए इसी शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में देखा था. छत्तीसगढ़ के क्रिकेटरों में खूब उत्साह भी था अब 3 जून से सीसीपीएल सीजन 3 की शुरुआत हो रही है.

मैचों का शेड्यूल

3 जून 20269 बजे रात्रि रायपुर राइनोज के साथ राजनांदगांव पैंथर्स
4 जून 2026

3 बजे शाम

7.30 पीएम

सरगुजा टाइगर और रायगढ़ लायंस

बायसंस और बिलासपुर बुल्स

5 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

सरगुजा टाइगर के साथ रायपुर राइनोज

राजनांदगांव पैंथर्स और बिलासपुर बुल्स

6 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

रायगढ़ लायंस और राजनांदगांव पैंथर्स

बायसंस और रायपुर राइनोज

7 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

सरगुजा टाइगर और बस्तर बायसंस

रायगढ़ लायंस और बिलासपुर बुल्स

8 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स

सरगुजा टाइगर और राजनांदगांव पैंथर्स

9 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

राजनांदगांव पैंथर्स और बस्तर बायसंस

रायपुर राइनोज और रायगढ़ लायंस

10 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

रायगढ़ लायंस और बस्तर बायसंस

बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर

12 जून 2026

03 बजे

7.30.रात्रि

क्वालीफायर टीम एक और टीम 2 का मैच

एलीमिनेटर टीम 3 और टीम 4 का मैच

13 जून 202603 बजेक्वालीफायर टीम विनर और एलीमिनेटर टीम
14 जून फाइनल 7.30 फाइनल सीसीपीएल सीजन 3

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