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देवघर में CCDSI का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन, CCDSICON 2026 में फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्व पर डॉक्टरों ने दिया जोर

चिकित्सक को सम्मानित करते आयोजन समिति के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 10वां सम्मेलन CCDSICON 2026 का आयोजन रविवार को देवघर में किया गया. डॉक्टरों के संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मरीजों की बीमारी की पहचान और इलाज में डॉक्टरों के अनुभव के साथ-साथ फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्व पर चर्चा की गई.