देवघर में CCDSI का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन, CCDSICON 2026 में फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्व पर डॉक्टरों ने दिया जोर
देवघर में चिकित्सकों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें बिहार-झारखंड समेत कई शहरों के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हुए. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 4, 2026 at 7:53 PM IST
देवघर: क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 10वां सम्मेलन CCDSICON 2026 का आयोजन रविवार को देवघर में किया गया. डॉक्टरों के संगठन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मरीजों की बीमारी की पहचान और इलाज में डॉक्टरों के अनुभव के साथ-साथ फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्व पर चर्चा की गई.
कार्यक्रम में बताया गया कि डॉक्टरों को मरीज की बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले उसके शारीरिक लक्षणों का बारीकी से आकलन करना चाहिए. इसके बाद जरूरत के अनुसार जांच और आगे के इलाज की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.
वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में मेडिकल व्यवस्था में कई बार डॉक्टर सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जांच को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में डॉक्टर के अनुभव की भूमिका कहीं पीछे छूट जाती है. कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टरों को यह संदेश दिया गया कि मरीज की आंख, जीभ, बालों के रंग, हृदय की आवाज, लीवर की स्थिति, त्वचा की बनावट और अन्य शारीरिक संकेतों का आकलन कर बीमारी को समझने की कोशिश की जानी चाहिए.
जांच से पहले मरीज को समझना जरूरी
कार्यक्रम में पहुंचे भागलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हेमशंकर शर्मा ने कहा कि आज की तारीख में बड़े-बड़े चिकित्सक भी इलाज के दौरान सबसे पहले जांच को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस सम्मेलन के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर को सबसे पहले मरीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मरीज के साथ सहानुभूति रखते हुए उसकी समस्या को समझना बेहद जरूरी है. कई बार मरीज की समस्या को सही तरीके से समझने के बाद ही यह तय करना आसान होता है कि किस तरह की जांच की आवश्यकता है. इससे जांच भी अधिक पुख्ता हो सकती है और मरीज को इसका बेहतर लाभ मिल सकता है.
वरिष्ठ डॉक्टरों से अनुभवों से सीखने का मौका
कार्यक्रम में शामिल मेडिकल स्टूडेंट शीतल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने से मेडिकल स्टूडेंट्स को वरिष्ठ डॉक्टरों से मिलने और उनके अनुभवों को समझने का मौका मिलता है. वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभवों से नई पीढ़ी के डॉक्टरों को काफी कुछ सीखने को मिलता है.
संथाल के डॉक्टरों को नई तकनीक से जोड़ने की पहल
कार्यक्रम के संचालक डॉ. डी तिवारी ने बताया कि पहली बार देवघर में इस तरह के मेडिकल से जुड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि संथाल परगना और आसपास के जिलों के डॉक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में चल रही नई तकनीक और उपचार की पद्धतियों से रूबरू कराया जा सके.
ये भी पढ़ें-
पेन मैनेजमेंट में रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस की भूमिका अहम, दर्द निवारक दवाओं की वजह से किडनी पर पड़ता है खराब असर
डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, टेक्नोलॉजी से झारखंड की स्वास्थ्य सेवा होगी और सुदृढ़
रांची में झारखंड डिजिटल हेल्थ कॉन्क्लेव- 2026 का शुभारंभ, नई तकनीक से लैस होगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था