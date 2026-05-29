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CBSE Result 2026: वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल आज से शुरू, छात्र करा सकेंगे कॉपियों की दोबारा जांच

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं के छात्रों के लिए पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड ने 29 मई 2026 से वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. अब छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच, उत्तर पुस्तिका के सत्यापन और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो अपने प्राप्त अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें मूल्यांकन में किसी त्रुटि की आशंका है. CBSE ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है, जिससे छात्र घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें.

बोर्ड के मुताबिक इस बार लाखों छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया था. बड़ी संख्या में छात्रों को डिजिटल माध्यम से उनकी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. अब छात्र अपनी कॉपियों को देखकर यह तय कर सकेंगे कि किस प्रश्न में उन्हें अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और किन उत्तरों की दोबारा जांच करानी चाहिए. बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था कराना है, जिससे किसी भी छात्र को अपने अंकों को लेकर असमंजस न रहे. नई व्यवस्था के तहत छात्रों को पहले अपनी कॉपी देखने का मौका दिया जा रहा है, जिससे वह सही तरीके से समझ सकें कि किस सवाल में नंबर कम दिए गए हैं.

पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में होगी-