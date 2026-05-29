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CBSE Result 2026: वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल आज से शुरू, छात्र करा सकेंगे कॉपियों की दोबारा जांच

CBSE ने 12वीं के छात्रों के लिए बताया कि वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 मई 2026 से शुरू हो गया है.

CBSE Reevaluation and Verification Portal
CBSE वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल आज से शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2026 at 10:35 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं के छात्रों के लिए पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड ने 29 मई 2026 से वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है. अब छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच, उत्तर पुस्तिका के सत्यापन और री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो अपने प्राप्त अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें मूल्यांकन में किसी त्रुटि की आशंका है. CBSE ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है, जिससे छात्र घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें.

बोर्ड के मुताबिक इस बार लाखों छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया था. बड़ी संख्या में छात्रों को डिजिटल माध्यम से उनकी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. अब छात्र अपनी कॉपियों को देखकर यह तय कर सकेंगे कि किस प्रश्न में उन्हें अपेक्षा से कम अंक मिले हैं और किन उत्तरों की दोबारा जांच करानी चाहिए. बोर्ड का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था कराना है, जिससे किसी भी छात्र को अपने अंकों को लेकर असमंजस न रहे. नई व्यवस्था के तहत छात्रों को पहले अपनी कॉपी देखने का मौका दिया जा रहा है, जिससे वह सही तरीके से समझ सकें कि किस सवाल में नंबर कम दिए गए हैं.

पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में होगी-

  • सबसे पहले वही छात्र वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है.
  • इसके बाद छात्र उत्तर पुस्तिका का सत्यापन और अंतिम चरण में री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे.
  • बोर्ड का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया उपलब्ध कराना है.

क्या होता है वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन

वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बोर्ड यह जांच करता है कि कहीं नंबर जोड़ने में गलती तो नहीं हुई, कोई उत्तर छूट तो नहीं गया या किसी प्रश्न के अंक दर्ज करने में त्रुटि तो नहीं है. वहीं री-इवैल्यूएशन में छात्र उन उत्तरों की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि सही अंक नहीं दिए गए. इस प्रक्रिया में परीक्षक संबंधित उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं.

छात्रों को आवेदन के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. हर प्रक्रिया के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया जाएगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ लें. साथ ही केवल उन्हीं प्रश्नों के लिए री-इवैल्यूएशन कराएं जहां उन्हें वास्तविक त्रुटि की संभावना लगती हो.

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