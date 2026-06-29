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तीन भाषा नियम लागू करने के लिए CBSE के दिशा निर्देश जारी, जानिए किस क्लास पर असर और किसे मिलेगी छूट

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन-भाषा नीति लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी.

क्या है नई तीन-भाषा नीति?

नई व्यवस्था के अनुसार छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. यदि कोई छात्र अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या अन्य विदेशी भाषा चुनता है, तो बाकी दो भाषाएं भारतीय होना अनिवार्य होगा. इससे भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.



कक्षा 10वीं के छात्रों को राहत

CBSE ने साफ किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों पर नई नीति लागू नहीं होगी. वह पहले की तरह दो-भाषा व्यवस्था के तहत ही अपनी पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा पूरी करेंगे. उन्हें तीसरी भाषा लेने या उसकी बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.



कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान

वर्तमान में कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन उन्हें भविष्य में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा. तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा. यदि कोई छात्र पहले से दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहा है, तो उसे अतिरिक्त रूप से एक भारतीय भाषा पढ़नी होगी. हालांकि वह अपनी मौजूदा विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जारी रख सकेगा.



कक्षा 6वीं से शुरू होगा पूरा बदलाव