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CBSE ने शुरू किया ‘विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27’ का पंजीकरण, जानिए किन छात्रों को मिलेगा मौका

CBSE ने “विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27” के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू.कक्षा 6 से 11 तक के छात्र इस प्रतिभा खोज में ले सकेंगे हिस्सा

‘विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27’ का पंजीकरण जारी
‘विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27’ का पंजीकरण जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने “विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27” के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार कक्षा 6 से 11 तक के छात्र इस विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं. परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिससे देशभर के छात्र आसानी से इसमें भाग ले सकेंगे.

छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने की कोशिश

विद्यार्थी विज्ञान मंथन देश की प्रमुख डिजिटल विज्ञान प्रतियोगिताओं में शामिल है. इसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, वैज्ञानिक सोच को मजबूत करना और भारत की वैज्ञानिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. CBSE का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकों, शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखकर व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर भी मिलता है.

ऑनलाइन होगी पूरी परीक्षा प्रक्रिया

CBSE के अनुसार इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी. छात्र अपने स्कूल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बोर्ड ने कहा कि इसमें भाग लेना पूरी तरह स्वैच्छिक है. परीक्षा डिजिटल मोड में होने के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर मिल पाएगा. इससे छात्रों को तकनीक के साथ सीखने और प्रतियोगी माहौल में अपनी क्षमता को परखने का मौका मिलेगा.

प्रति छात्र 200 रुपये रखा गया शुल्क

विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 में भाग लेने के लिए प्रति छात्र 200 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है. बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करें. साथ ही छात्रों को परीक्षा की प्रक्रिया, नियम और तैयारी से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह बेहतर तरीके से हिस्सा ले सकें.

विज्ञान, शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर तार्किक क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है. प्रतियोगिता के जरिए विद्यार्थियों को विज्ञान, शोध और नवाचार के क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश की जाती है. इससे छात्रों को भविष्य में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरणा मिलती है. CBSE का कहना है कि इस तरह की पहल नई पीढ़ी को वैज्ञानिक सोच की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बोर्ड को उम्मीद है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र “विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27” में हिस्सा लेकर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

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