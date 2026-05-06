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CBSE Second Board Exam 2026: 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 15 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब छात्र अपने स्कूल के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते इसे डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें. बोर्ड के आधिकारिक नोटिस के अनुसार परीक्षाएं 15 मई 2026 से शुरू होंगी.

कब से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE के अनुसार कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं 15 मई 2026 से शुरू होंगी. सभी छात्रों को परीक्षा की तारीख और समय एडमिट कार्ड पर ही मिल जाएगा. बोर्ड ने साफ किया है कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह समय से पहले केंद्र पर पहुंचें, जिससे ट्रैफिक या अन्य कारणों से देरी न हो. परीक्षा के दिन छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है. साथ ही, उन्हें अपना स्कूल आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड साथ लाना होगा. बिना इन दस्तावेजों के प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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