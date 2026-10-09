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सीबीएसई के 13 अस्थायी शिक्षकों के स्टेशन बदले, ज्वाइनिंग के लिए मिला एक दिन का अतिरिक्त समय

सीबीएसई के 13 अस्थायी शिक्षकों के स्टेशन बदले ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले अस्थायी शिक्षकों के नियुक्ति स्थलों में शिक्षा निदेशालय ने फेरबदल किया है. निदेशालय ने 13 शिक्षकों को नई जगहों पर समायोजित करते हुए उनके नियुक्ति आदेशों में आंशिक संशोधन किया है. इस संबंध में 8 अक्टूबर को पांच अलग-अलग कार्यालय आदेश जारी किए गए. साथ ही, शिक्षकों को नए आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय यानि 9 अक्टूबर 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है.

स्कूल शिक्षा निदेशालय, शिमला की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, यह संशोधन 1 अक्टूबर 2026 को जारी अस्थायी सीबीएसई सब-कैडर शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों में किया गया है. जिन शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें संशोधित आदेशों के अनुसार नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। नियुक्ति आदेशों की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.