सीबीएसई के 13 अस्थायी शिक्षकों के स्टेशन बदले, ज्वाइनिंग के लिए मिला एक दिन का अतिरिक्त समय
ज्वाइनिंग के लिए मिला एक दिन का अतिरिक्त समय शिक्षा निदेशालय ने पांच कार्यालय आदेश किए जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनात होने वाले अस्थायी शिक्षकों के नियुक्ति स्थलों में शिक्षा निदेशालय ने फेरबदल किया है. निदेशालय ने 13 शिक्षकों को नई जगहों पर समायोजित करते हुए उनके नियुक्ति आदेशों में आंशिक संशोधन किया है. इस संबंध में 8 अक्टूबर को पांच अलग-अलग कार्यालय आदेश जारी किए गए. साथ ही, शिक्षकों को नए आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय यानि 9 अक्टूबर 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है.
स्कूल शिक्षा निदेशालय, शिमला की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, यह संशोधन 1 अक्टूबर 2026 को जारी अस्थायी सीबीएसई सब-कैडर शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों में किया गया है. जिन शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें संशोधित आदेशों के अनुसार नए स्टेशन पर ज्वाइन करना होगा। नियुक्ति आदेशों की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.
हिंदी के आठ शिक्षकों के स्टेशन बदले
निदेशालय के आदेशों के तहत हिंदी विषय के आठ शिक्षकों के नियुक्ति स्टेशन बदले गए हैं. इनमें कविता कुमारी को चोपाल से ककीरा, बरखा को जलाड़ी से म्यूचुअल आधार पर, मीनाक्षी को धर्मपुर से म्यूचुअल आधार पर, रितु बाला को ठाकुरद्वारा से कंडवाड़ी, रमा भारद्वाज को मतियाना से कुमारसैन, सरवजीत कौर को लंज से जवाली, प्रकाश चंद को कुनिहार से सराहन और मोनिका को बड़सर से बलद्वाड़ा स्कूल में समायोजित किया गया है. बरखा और मीनाक्षी के मामलों में वरिष्ठता क्रमशः तीसरे और दूसरे नंबर पर निर्धारित की गई है.
अन्य विषयों के पांच शिक्षकों को भी नई तैनाती
अन्य आदेशों के तहत मनोविज्ञान विषय की शिक्षिका शिवानी को अंबोटा के स्थान पर ऊना-1 स्थित सीबीएसई स्कूल में तैनात किया गया है. वहीं, रितिक मेहरा को चुवाड़ी से सिहुंता, नीता देवी को कुपवी से पनारसा, करिश्मा को बद्दी से सोलन और नेहा शर्मा को सोलन से ददाहू स्थित सीबीएसई स्कूल में समायोजित किया गया है.
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 'संशोधित आदेशों की प्रतियां संबंधित उपनिदेशकों, स्कूल प्रधानाचार्यों, सीबीएसई शाखा के अधिकारियों और आईटी सेल को भेजने के निर्देश दिए हैं. आईटी सेल को आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.'
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