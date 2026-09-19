CBSE स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति फंसी, हाईकोर्ट ने दी डेडलाइन, तबादलों की लंबी श्रृंखला की आशंका
हिमाचल में स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मेरिट में आए शिक्षकों की नियुक्ति अटक हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 4:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाई गई विशेष भर्ती योजना अब सरकार और शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है. हजारों शिक्षकों से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने, मेरिट सूची तैयार करने और स्कूलों की प्राथमिकताएं भरवाने के बाद भी विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है. मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने अधिसूचित सीटों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
सरकार ने विशेष भर्ती योजना के तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों को सीबीएसई स्कूलों में तैनात करने की योजना बनाई थी. हालांकि, इन स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मेरिट में आए शिक्षकों की नियुक्ति अटक गई है. अधिकांश शिक्षक पहले से ही शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. ऐसे में उन्हें सीबीएसई स्कूलों में तैनात करने के लिए बड़े पैमाने पर तबादले करने पड़ सकते हैं.
एक शिक्षक हटेगा तो दूसरे की करनी होगी तैनाती
यदि किसी स्कूल से मौजूदा शिक्षक को हटाकर मेरिट में आए शिक्षक की तैनाती की जाती है, तो खाली हुए पद पर दूसरे शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी. इससे प्रदेशभर में तबादलों की लंबी श्रृंखला शुरू होने की स्थिति बन सकती है. विभागीय स्तर पर ऐसी स्थिति में 10 से 12 हजार तक तबादलों की संभावना जताई जा रही है.
शैक्षणिक सत्र के बीच बड़े पैमाने पर तबादले होने से स्कूलों में स्टाफ व्यवस्था प्रभावित होने और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका भी है. इस बीच शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों में खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है. करीब 150 प्रधानाचार्य पदों में से लगभग 100 पद मेरिट के आधार पर भरे जा चुके हैं. वहीं, विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.
इतने शिक्षकों के पद खाली
सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक पदों की स्थिति भी नियुक्ति प्रक्रिया की गंभीरता को सामने रखती है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार 145 सीबीएसई स्कूलों में कुल 16,730 स्वीकृत शिक्षक पदों में से 15,078 पद भरे हुए हैं, जबकि 1,185 पद रिक्त हैं. इनमें कला वर्ग के 653, नॉन-मेडिकल के 298 और मेडिकल के 234 पद शामिल हैं. इसके अलावा 467 शिक्षक पूल में रखे गए हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार विभिन्न स्कूलों में तैनात किया जाना है. कुछ रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से भी करीब एक हजार रिक्त पद भरे गए हैं. हालांकि, सीबीएसई स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों के स्थान पर स्क्रीनिंग टेस्ट देकर मेरिट में आए शिक्षकों की तैनाती अभी नहीं हो पाई है.
5,623 सेवारत शिक्षकों की तैनाती की योजना
प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी स्कूलों में पहले से सेवारत शिक्षकों में से 5,623 शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना बनाई गई थी. इसके लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया. परीक्षा में 9,821 शिक्षक शामिल हुए, जबकि मेरिट सूची में 6,084 शिक्षक शामिल किए गए.
इन शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय ने शेड्यूल जारी किया था, लेकिन बाद में पंचायतीराज चुनाव का हवाला देते हुए इसे वापस ले लिया गया. दूसरी ओर, 147 प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग कर उन्हें मेरिट के आधार पर सीबीएसई स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं. शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अभी लंबित है. प्रदेश में कुल 158 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध बताए जा रहे हैं, जबकि पहले चरण में 145 स्कूलों में नियुक्तियां किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. शेष स्कूलों में फिलहाल वर्तमान शिक्षक ही सेवाएं देते रहेंगे.
बड़े पैमाने पर तबादलों की बन सकती है स्थिति
नई नियुक्ति व्यवस्था लागू होने के साथ शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की स्थिति बन सकती है. मेरिट सूची में शामिल शिक्षकों को उनकी पसंद और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर सीबीएसई स्कूल आवंटित किए जाने हैं. ऐसे में जिन स्कूलों से मौजूदा शिक्षकों को हटाया जाएगा, वहां उनके स्थान पर दूसरे शिक्षकों की तैनाती करनी होगी. इससे प्रदेशभर में तबादलों की श्रृंखला शुरू हो सकती है.
एसोसिएशन ने कहा—मेरिट में आए शिक्षकों के साथ हो न्याय
सीबीएसई सब-कैडर इन-सर्विस टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खजान सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग तय नियुक्ति योजना के विपरीत काम कर रहा है. मेरिट में आए शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को नहीं हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इनमें से कई शिक्षकों ने स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं दिया है.
खजान सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग फिलहाल खाली पदों को भर रहा है, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट देकर मेरिट में आए शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए. उनके अनुसार हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विज्ञापन के पैरा 5.5 के तहत अधिसूचित सीटों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.
नियुक्तियों में देरी चिंता का विषय: डॉ. मामराज पुंडीर
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व महासचिव एवं शिक्षाविद् डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने के फैसले का स्वागत किया गया था. छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भी इस व्यवस्था में विश्वास जताया है.
उन्होंने कहा कि नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कर मेरिट सूची तैयार की गई है और उसी के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होनी है. नियुक्तियों में हो रही देरी चिंता का विषय है. हाईकोर्ट ने भी 30 सितंबर तक नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होनी चाहिए. यदि इस प्रक्रिया से पीछे हटने की स्थिति बनती है तो इससे सीबीएसई स्कूलों की व्यवस्था और भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं.
शिक्षा निदेशक बोले- कोर्ट के आदेश के तहत होगी कार्रवाई
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा, "सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी और नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होनी हैं. प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लगभग पूरी कर ली गई है, जबकि स्कूलों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के आदेशों के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी".
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