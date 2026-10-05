सीबीएसई शिक्षकों की 587 नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की तलवार, अंतिम फैसले तक नियुक्तियों पर संकट
सीबीएसई स्कूलों में नई पॉलिसी के तहत हुई 587 शिक्षकों की नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में नई पॉलिसी/सब-कैडर के तहत की गई शिक्षकों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के आदेश से कानूनी पेंच फंस गया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 5 अक्टूबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों का भविष्य हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा.
मामला सीडब्ल्यूपी नंबर 14833/2026, बाल कृष्ण बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2026 को मामले में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि चैलेंज की गई पॉलिसी के तहत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से हटकर की गई कोई भी नियुक्ति या नियुक्ति प्रक्रिया याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी.
587 शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी कानूनी तलवार
इस आदेश के दायरे में विभिन्न विषयों के कुल 587 शिक्षक हैं. इनमें सबसे अधिक कंप्यूटर के 117, भूगोल के 97, इतिहास के 85, रसायन विज्ञान के 78, जीव विज्ञान के 77, भौतिक विज्ञान के 77, संगीत के 46 और समाजशास्त्र के 10 शिक्षक शामिल हैं. शिक्षा निदेशालय के आदेश में साफ किया गया है कि चैलेंज की गई पॉलिसी के तहत यदि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से हटकर कोई नियुक्ति/एंगेजमेंट की गई है तो वह हाईकोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. यानी कोर्ट का अंतिम फैसला इन नियुक्तियों की वैधता और भविष्य की स्थिति को सीधे प्रभावित कर सकता है.
नियुक्ति से नहीं बनेगा कोई स्थायी अधिकार
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को इसके आधार पर कोई समान, स्थायी या कानूनी अधिकार हासिल नहीं होगा. संबंधित शिक्षकों को नियुक्ति के समय ही इस शर्त की जानकारी देना जरूरी होगा कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है. निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पॉलिसी के तहत नियुक्त शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए. प्रत्येक शिक्षक को लिखित रूप से बताया जाएगा कि उसकी नियुक्ति सीडब्ल्यूपी नंबर 14833/2026 के अंतिम फैसले के अधीन है.
अधिकारियों को सख्ती से पालन के निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 'सभी संबंधित अधिकारियों को हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. इससे सीबीएसई स्कूलों में नई पॉलिसी/सब-कैडर के तहत की गई 587 नियुक्तियों की स्थिति फिलहाल स्पष्ट हो गई है. शिक्षकों की नौकरी जारी रह सकती है, लेकिन नियुक्ति की अंतिम वैधता हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी रहेगी.'
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