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सीबीएसई शिक्षकों की 587 नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की तलवार, अंतिम फैसले तक नियुक्तियों पर संकट

587 शिक्षकों की नियुक्ति पर लटकी कानूनी तलवार ( CONCEPT PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में नई पॉलिसी/सब-कैडर के तहत की गई शिक्षकों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के आदेश से कानूनी पेंच फंस गया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 5 अक्टूबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों का भविष्य हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा.