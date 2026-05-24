स्कैन कॉपी फीस गड़बड़ी पर छात्रों को बड़ी राहत, CBSE ने कहा- दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
CBSE ने साफ कर दिया है कि जिनके आवेदन के दौरान फीस गलत तरीके से कटी थी, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.
Published : May 24, 2026 at 1:39 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद स्कैन कॉपी आवेदन प्रक्रिया में आई तकनीकी गड़बड़ी से परेशान छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन छात्रों के आवेदन के दौरान फीस गलत तरीके से कटी थी, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही जिन छात्रों के खाते से अतिरिक्त राशि कटी है, उसे वापस किया जाएगा.
CBSE के मुताबिक, 21 और 22 मई 2026 को स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करते समय पोर्टल पर तकनीकी समस्या सामने आई थी. इस दौरान कई छात्रों के बैंक खातों से गलत फीस कट गई. कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा रकम कट गई, जबकि कुछ छात्रों की फीस पूरी जमा नहीं हो सकी. तकनीकी गड़बड़ी के चलते आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई और कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा. छात्रों ने शिकायत की थी कि खाते से पैसे कटने के बावजूद पोर्टल पर आवेदन पूरा नहीं दिख रहा था. सोशल मीडिया पर भी छात्रों और अभिभावकों ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी.
Class XII Post-Result Process - Update for Students and Parents pic.twitter.com/6kRCzgGneq— CBSE HQ (@cbseindia29) May 24, 2026
बोर्ड ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि जिन छात्रों के खाते से अतिरिक्त फीस कटी है, उनका पैसा उसी बैंक खाते या भुगतान माध्यम में वापस भेजा जाएगा, जिससे भुगतान किया गया था. सके लिए छात्रों को अलग से कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. CBSE की ओर से सभी मामलों की जांच की जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड जारी कर दिया जाएगा. वहीं जिन छात्रों के मामलों में कम फीस जमा हुई है, उन्हें बोर्ड अलग से सूचना देगा. जरूरत पड़ने पर उनसे बाकी फीस जमा करने के लिए कहा जा सकता है. हालांकि CBSE ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र का आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से घबराने के बजाय धैर्य रखने की अपील की है और कहा है कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा.
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत यह है कि छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा. जिन छात्रों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें उसी आवेदन के आधार पर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी.कई छात्र इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं उन्हें फिर से फीस जमा न करनी पड़े या आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू न करनी पड़े. बोर्ड के नए स्पष्टीकरण के बाद अब स्थिति साफ हो गई है और छात्रों को उम्मीद है कि जल्द ही स्कैन कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी तथा फीस से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा.
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