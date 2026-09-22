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CBSE:10th व 12th बोर्ड के सैंपल पेपर्स व मार्किंग स्कीम जारी, आउटलाइन में कोई बदलाव नहीं

CBSE ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और मार्किंग स्कीम जारी कर दिए गए हैं.

CBSE Sample papers and marking schemes
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 8:53 PM IST

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कोटा: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स (SQP) और मार्किंग स्कीम (MS) जारी कर दिया है. इनके आधार पर ही साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई आयोजित करेगा. इसमें मार्किंग स्कीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर की आउटलाइन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बीते साल 2026 की परीक्षा के लिए मार्किंग स्कीम और सैंपल क्वेश्चन पेपर जुलाई 2025 में ही जारी कर दिए गए थे. जबकि इस साल 2 महीने की देरी हो गई है. हालांकि, क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम और आउटलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स व बायोलॉजी के सैंपल पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 तहत ही बनाए गए हैं. सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में प्रश्न तर्क आधारित हैं.

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क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए. प्रश्न को रखने की जगह कॉन्सेप्ट समझने वाले स्टूडेंट्स को फायदा होगा. दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर्स को दृष्टि बाधित स्टूडेंट के लिए भी तैयार किया गया है. एक्सपर्ट शर्मा का कहना है कि सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं. ऐसे में राजस्थान बोर्ड अजमेर को भी विद्यार्थियों के लिए इन्हें जारी कर देना चाहिए. हालांकि, राजस्थान बोर्ड विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दो महीने पहले मॉडल टेस्ट पेपर जारी करती है.

JEE व NEET UG में भी यूजफुल : देव शर्मा ने बताया कि फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स व बायोलॉजी के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में असर्शन-रीजन, सिंगल करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ आधारित प्रश्न शामिल किए गए हैं. इस प्रकार के प्रश्न नीट यूजी, जेईई मेन व सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा में भी पूछे जाते हैं. ऐसे में 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है. साल 2024 से 2026 तक क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन इनमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन काफी कठिन रहे हैं. जिनके लिए विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट समझने से ही हल करने में आसानी रही है. ऐसे में इस बार भी यह हो सकता है.

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