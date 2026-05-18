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RAJASTHAN UNIVERSITY की एडमिशन प्रक्रिया में CBSE RESULT बना रोड़ा, FIRST YEAR में दाखिले का बढ़ा इंतजार

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में प्रवेश का सपना देख रहे हजारों छात्रों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. प्रदेश में आरबीएसई का 12वीं का परिणाम मार्च में जारी हो चुका, लेकिन सीबीएसई रिजल्ट में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालय अब तक स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है. सीबीएसई की लगभग 13 हजार उत्तर पुस्तिकाओं में कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई है. अंक पढ़ने और कुल जोड़ स्पष्ट नहीं होने के कारण इन कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. इसी वजह से रिजल्ट प्रक्रिया प्रभावित हुई. इसका असर अब राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर भी दिख रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है, जब तक सीबीएसई छात्रों का परिणाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा. ऐसे में अब अगले सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

हर साल मई अंत तक शुरू होती थी प्रक्रिया :एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय हर वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देता है. जून अंत तक अधिकांश प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है. जुलाई के पहले सप्ताह से कक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं. पिछले वर्षों में भी विश्वविद्यालय ने समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करते हुए 5 जुलाई तक नियमित कक्षाएं शुरू कर दी थीं. इस बार सरकारी कॉलेजों की तुलना में कुछ देरी जरूर मानी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण सीबीएसई परिणाम में आई तकनीकी समस्या है.

प्रो रामावतार शर्मा, एडमिशन कन्वीनर. (ETV Bharat Jaipur)

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रिजल्ट नहीं तो छात्र आवेदन कैसे करेगा :प्रोफेसर शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक सीबीएसई परिणाम जारी नहीं होता, तब तक छात्र आवेदन पत्र कैसे भरेंगे?. ऐसे में जल्दबाजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का कोई औचित्य नहीं था. विश्वविद्यालय फिलहाल सीबीएसई की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही परिणाम पूरी तरह जारी होगा, एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया में हुई देरी के बावजूद जुलाई के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू कराने का प्रयास रहेगा.

टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम चरण में :विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी और ऑनलाइन व्यवस्थाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया भी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. प्रो. शर्मा ने बताया कि एडमिशन से जुड़ा टेंडर दो वर्षों के लिए था. इसकी अवधि 30 जून तक है. इसके नवीनीकरण और नई प्रक्रिया पर काम पहले ही शुरू कर दिया था. अगले चार से पांच दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ताकि प्रवेश शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े.