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RAJASTHAN UNIVERSITY की एडमिशन प्रक्रिया में CBSE RESULT बना रोड़ा, FIRST YEAR में दाखिले का बढ़ा इंतजार

सीबीएसई रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालय अब तक स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है.

University of Rajasthan Campus
राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 6:20 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में प्रवेश का सपना देख रहे हजारों छात्रों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. प्रदेश में आरबीएसई का 12वीं का परिणाम मार्च में जारी हो चुका, लेकिन सीबीएसई रिजल्ट में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण विश्वविद्यालय अब तक स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है. सीबीएसई की लगभग 13 हजार उत्तर पुस्तिकाओं में कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई है. अंक पढ़ने और कुल जोड़ स्पष्ट नहीं होने के कारण इन कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. इसी वजह से रिजल्ट प्रक्रिया प्रभावित हुई. इसका असर अब राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर भी दिख रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है, जब तक सीबीएसई छात्रों का परिणाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा. ऐसे में अब अगले सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

हर साल मई अंत तक शुरू होती थी प्रक्रिया :एडमिशन कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय हर वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर देता है. जून अंत तक अधिकांश प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है. जुलाई के पहले सप्ताह से कक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं. पिछले वर्षों में भी विश्वविद्यालय ने समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करते हुए 5 जुलाई तक नियमित कक्षाएं शुरू कर दी थीं. इस बार सरकारी कॉलेजों की तुलना में कुछ देरी जरूर मानी जा सकती है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण सीबीएसई परिणाम में आई तकनीकी समस्या है.

प्रो रामावतार शर्मा, एडमिशन कन्वीनर. (ETV Bharat Jaipur)

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रिजल्ट नहीं तो छात्र आवेदन कैसे करेगा :प्रोफेसर शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक सीबीएसई परिणाम जारी नहीं होता, तब तक छात्र आवेदन पत्र कैसे भरेंगे?. ऐसे में जल्दबाजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का कोई औचित्य नहीं था. विश्वविद्यालय फिलहाल सीबीएसई की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही परिणाम पूरी तरह जारी होगा, एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया में हुई देरी के बावजूद जुलाई के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू कराने का प्रयास रहेगा.

टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम चरण में :विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी और ऑनलाइन व्यवस्थाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया भी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. प्रो. शर्मा ने बताया कि एडमिशन से जुड़ा टेंडर दो वर्षों के लिए था. इसकी अवधि 30 जून तक है. इसके नवीनीकरण और नई प्रक्रिया पर काम पहले ही शुरू कर दिया था. अगले चार से पांच दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ताकि प्रवेश शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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6700 से ज्यादा सीटों पर होगा प्रवेश: राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज—महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल 6700 से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं. हर वर्ष प्रदेशभर से बड़ी संख्या में विद्यार्थी इन कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं. विशेष रूप से महारानी और महाराजा कॉलेज में मेरिट काफी हाई रहती है. इस कारण छात्रों में परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उत्सुकता बनी है.

स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी होंगे साथ :विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को केवल डिग्री आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के अंतर्गत एईडीपी से जुड़े स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी डिग्री कोर्स से जुड़ेंगे. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को रोजगारोन्मुख बनाना और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है. विश्वविद्यालय का मानना है कि पारंपरिक डिग्री के साथ स्किल आधारित प्रशिक्षण मिलने से छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

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विद्यार्थियों की बढ़ी चिंता :उधर, प्रवेश प्रक्रिया में देरी से छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है. कई छात्रों ने सरकारी कॉलेजों में आवेदन भी किया है. पर संभावना यही है कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी तो छात्र यहां पर भी अप्लाई करेंगे. ऐसे में छात्रों की प्राथमिकता इन कॉलेजों पर रहेगी। इससे सरकारी कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर भी असर पड़ेगा.

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हजारों छात्रों का लंबा इंतजार
ADMISSIONS AT RAJASTHAN UNIVERSITY

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