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CBSE Result: पेंड्रा के मध्यमवर्गीय परिवार की यशिता के 96 प्रतिशत, सेल्फ स्टडी से पाया मुकाम

CBSE Result: पेंड्रा के मध्यमवर्गीय परिवार की यशिता के 96 प्रतिशत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

GPM: जिले की होनहार छात्रा यशिता मोटवानी ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है. स्कूल प्रबंधन के मुताबिक यशिता जिला टॉपर हैं. पेंड्रा की रहने वाली यशिता की इस सफलता से परिवार, स्कूल और पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

यशिता ने अपनी पढ़ाई माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से पूरी की. उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्ट कट नहीं होता, नियमित मेहनत और अनुशासन ही अच्छे परिणाम दिलाते हैं. स्कूल के सामान्य दिनों में वह प्रतिदिन 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती थीं, जबकि परीक्षा के कुछ दिन पहले के समय 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थीं. वहीं यशिता ने बताया कि उसने कोई भी ट्यूशन कोचिंग नहीं की है. सेल्फ पढ़ाई करते हुए इस मुकाम में आई हैं.

सोशल मीडिया से दूरी

यशिता ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर पूरा फोकस रखा. किसी भी विषय को बेहतर ढंग से समझने और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए वह यूट्यूब का उपयोग करती थीं. उनका मानना है कि सही दिशा में मेहनत और समय का सही उपयोग सफलता दिलाता है.

. मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली यशिता की सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

CA बनने का लक्ष्य

यशिता आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि उनका सपना अपने माता-पिता, स्कूल और जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना है. यशिता के पिता मोहन मोटवानी पेंड्रा में कपड़ों की दुकान संचालित करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं. मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली यशिता की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने यशिता की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने यह मुकाम दिलाया है. वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने भी यशिता को शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की.