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CBSE ने जारी किया पोस्ट-रिजल्ट सपोर्ट अपडेट, लाखों छात्रों की आंसर बुक अभी भी लंबित

26 मई शाम 6 बजे तक स्कैन कॉपी के लिए कुल 4,04,319 आवेदन मिले. इन आवेदनों से छात्रों ने आंसर बुक्स की मांग की.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 10:38 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए पोस्ट-रिजल्ट सपोर्ट को लेकर नया अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने बताया कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित आंसर बुक की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है. बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण कई छात्रों को अभी तक कॉपियां नहीं मिल पाई हैं, लेकिन बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि लंबित सभी अनुरोध 27 मई तक पूरे कर दिए जाएंगे.

4 लाख से ज्यादा आवेदन: सीबीएसई की ओर से जारी स्टेटस बुलेटिन के अनुसार, 26 मई शाम 6 बजे तक स्कैन कॉपी के लिए कुल 4,04,319 आवेदन मिले. इन आवेदनों के माध्यम से छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर बुक्स की मांग की है. बोर्ड के अनुसार अब तक 8,98,214 आंसर बुक्स छात्रों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में कॉपियां लंबित हैं, जिन्हें अगले 24 घंटे में जारी करने की तैयारी की जा रही है.

पोर्टल और ईमेल के जरिए भेजी जा रहीं कॉपियां: सीबीएसई ने कहा कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित आंसर बुक्स की स्कैन कॉपी निर्धारित पोर्टल और पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जा रही है. बोर्ड ने बताया कि भारी ट्रैफिक और बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है. पिछले कुछ दिनों से कई छात्रों और अभिभावकों ने पोर्टल धीमा होने, कॉपियां देर से मिलने और गलत उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड होने जैसी शिकायतें भी उठाई थीं.

27 मई तक पूरी होंगी लंबित रिक्वेस्ट: सीबीएसई ने स्पष्ट कहा है कि स्कैन कॉपी मिलने से जुड़ी सभी लंबित रिक्वेस्ट 27 मई तक पूरी कर दी जाएंगी. इससे उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जो अपने अंकों को लेकर संशय में हैं और आगे सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन की तैयारी कर रहे हैं.

29 मई से शुरू होगा वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल: बोर्ड ने यह भी जानकारी दी है कि आंसर बुक्स के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाला पोर्टल 29 मई तक लाइव कर दिया जाएगा. इसके बाद छात्र अपने अंकों के सत्यापन, उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन और मार्क्स की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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