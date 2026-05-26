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CBSE ने जारी किया पोस्ट-रिजल्ट सपोर्ट अपडेट, लाखों छात्रों की आंसर बुक अभी भी लंबित

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए पोस्ट-रिजल्ट सपोर्ट को लेकर नया अपडेट जारी किया है. बोर्ड ने बताया कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित आंसर बुक की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है. बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण कई छात्रों को अभी तक कॉपियां नहीं मिल पाई हैं, लेकिन बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि लंबित सभी अनुरोध 27 मई तक पूरे कर दिए जाएंगे.

4 लाख से ज्यादा आवेदन: सीबीएसई की ओर से जारी स्टेटस बुलेटिन के अनुसार, 26 मई शाम 6 बजे तक स्कैन कॉपी के लिए कुल 4,04,319 आवेदन मिले. इन आवेदनों के माध्यम से छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर बुक्स की मांग की है. बोर्ड के अनुसार अब तक 8,98,214 आंसर बुक्स छात्रों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में कॉपियां लंबित हैं, जिन्हें अगले 24 घंटे में जारी करने की तैयारी की जा रही है.

पोर्टल और ईमेल के जरिए भेजी जा रहीं कॉपियां: सीबीएसई ने कहा कि छात्रों को उनकी मूल्यांकित आंसर बुक्स की स्कैन कॉपी निर्धारित पोर्टल और पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जा रही है. बोर्ड ने बताया कि भारी ट्रैफिक और बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है. पिछले कुछ दिनों से कई छात्रों और अभिभावकों ने पोर्टल धीमा होने, कॉपियां देर से मिलने और गलत उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड होने जैसी शिकायतें भी उठाई थीं.