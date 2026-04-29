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CBSE का पेरेंटिंग कैलेंडर 2026–27 जारी, बच्चों के समग्र विकास पर विशेष फोकस

CBSE ने 2026–27 सत्र के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया है. इसका मकसद माता-पिता और स्कूल के बीच तालमेल बढ़ाना है.

CBSE releases new parenting calendar
CBSE का पेरेंटिंग कैलेंडर 2026–27 जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है. इसका उद्देश्य अभिभावकों और स्कूलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है. National Education Policy 2020 के विजन के अनुरूप तैयार इस पहल के जरिए अब बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाएगा.

यह पेरेंटिंग कैलेंडर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है. CBSE ने इस दिशा में पहले भी काम किया था, लेकिन अब इसे और व्यवस्थित और प्रभावी रूप दिया गया है. इसका मकसद है कि अभिभावक सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं.

क्या है पेरेंटिंग कैलेंडर

नया पेरेंटिंग कैलेंडर गाइड की तरह काम करता है. इसमें पूरे साल अभिभावकों और स्कूलों के लिए अलग-अलग गतिविधियां और सुझाव दिए गए हैं. इसके जरिए माता-पिता को यह समझने में मदद मिलेगी कि वह बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और भावनात्मक जरूरतों को कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.पेरेंटिंग कैलेंडर 2026-27 में कई नई और उपयोगी चीजें जोड़ी गई हैं. इसमें स्कूल और अभिभावकों के बीच नियमित संवाद बढ़ाने के उपाय, शिक्षकों द्वारा कराई जाने वाली गतिविधियां और बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देने वाले कार्यक्रम शामिल हैं. इन सभी का उद्देश्य बच्चों को संतुलित और सकारात्मक माहौल देना है.

मिलेगा बेहतर मार्गदर्शन

इस बार कैलेंडर में ‘Inclusion’ और ‘Coping with Changes’ जैसे नए सेक्शन जोड़े गए हैं. Inclusion वाले भाग में हर बच्चे को समान अवसर देने और विविधता को समझने पर जोर दिया गया है, जबकि Coping with Changes में बदलते पाठ्यक्रम और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने में मदद करेगा. इसके अलावा ‘Parenting Workshops’ को भी मजबूत किया गया है, जिससे अभिभावकों को समय-समय पर सही मार्गदर्शन मिल सके. इसके अलावा CBSE घर और स्कूल के बीच बेहतर साझेदारी बनाना चाहता है. जब अभिभावक और शिक्षक मिलकर काम करेंगे तो बच्चों का विकास अधिक प्रभावी तरीके से होगा. इससे बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई और आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.

बोर्ड की अपील

CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों और अभिभावकों से अपील की है कि वह इस पेरेंटिंग कैलेंडर को अपनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें. इससे बच्चों के लिए एक सकारात्मक, सहयोगी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा सकेगा.

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