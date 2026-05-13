CBSE 12th Result 2026: लखनऊ में अदिति शर्मा ने किया टॉप, हासिल किए 99.02% अंक
अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों, परिवार और अपनी निरंतर मेहनत को दिया. वह डॉक्टर बनना चाहती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 5:46 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. परिणाम आते ही राजधानी लखनऊ के कई स्कूलों में जश्न का माहौल देखने को मिला. छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार, शिक्षकों और स्कूल का नाम रोशन किया है. कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं तो कहीं मेधावी छात्रों का फूल-मालाओं से स्वागत किया जा रहा है. लखनऊ की छात्रा अदिति शर्मा ने 99.02 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अदिति ने बताया कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने नीट परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद अब वह दोबारा तैयारी कर परीक्षा में बैठेंगी. अदिति ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों, परिवार और अपनी निरंतर मेहनत को दिया. उन्होंने कहा कि
"सोशल मीडिया पर भी हम लगातार एक्टिव रहे. एआई टूल्स के माध्यम से हमने सवालों के बेहतर जवाब लिखना सीखा. लंबे उत्तरों को कैसे संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से लिखा जाए, यह समझा. टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, टीचर्स का योगदान और परिवार के सहयोग की वजह से मुझे इतने अच्छे अंक मिले हैं. मैं आगे भी लगातार मेहनत करूंगी और अपने माता-पिता का नाम रोशन करूंगी."
ऐश्वर्या पांडे ने हासिल कि 99 प्रतिशत अंक
वहीं, 99 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली ऐश्वर्या पांडे ने भी अपनी सफलता की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल में उनके 97 प्रतिशत अंक आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने और अधिक मेहनत की थी. ऐश्वर्या ने कहा कि "कंसिस्टेंसी बनाए रखी, शिक्षकों का सहयोग मिला और स्कूल से लगातार जुड़ी रही. यही वजह है कि अच्छे अंक हासिल हुए. मेरा सपना आईएएस अधिकारी बनने का है. मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूं, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकूं"
'महिलाएं हर जगह सुरक्षित महसूस करें'
उन्होंने महिला सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की. ऐश्वर्या ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं. उनहोंने कहा कि "मैं चाहती हूं कि महिलाएं हर जगह सुरक्षित महसूस करें. अगर मैं अधिकारी बनी तो इस दिशा में काम करना चाहूंगी और बदलाव लाने की कोशिश करूंगी."
डॉक्टरों ने बैठने से मना किया, फिर भी नहीं मानी हार
इन्हीं सफल छात्रों के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, जिनकी सफलता संघर्ष की मिसाल बन गई. अवनी शर्मा ने 83 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, लेकिन उनके लिए यह उपलब्धि किसी बड़ी जीत से कम नहीं है. अवनी ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें बैठने तक से मना कर दिया था. पूरे साल में वह केवल एक महीने ही स्कूल जा सकीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी.
बीमारी के बाद भी प्राप्त किए 83 प्रतिशत अंक
अवनी ने कहा कि "शुरुआत में लगा था कि शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन शिक्षकों से लगातार संपर्क बना रहा. वे मुझे प्रश्नपत्र भेजते थे, मैं उन्हें हल करती थी और फिर वे बताते थे कि जवाब कैसे बेहतर लिखना है. लगातार मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन की वजह से मैं 83 प्रतिशत अंक हासिल कर सकी." उन्होंने बताया कि वह आगे बी-फार्मा की पढ़ाई करना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं.
सीबीएसई के नतीजों के बाद लखनऊ के अलग-अलग निजी विद्यालयों में जश्न का माहौल है। छात्र-छात्राएं एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अभिभावकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है और हर कोई उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है।
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