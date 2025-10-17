ETV Bharat / state

6 नवंबर से 6 दिसंबर तक होंगे CBSE के प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड ने स्कूलों को दिए ये आवश्यक दिशा-निर्देश

सीबीएसई ने कहा कि दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ताकि किसी भी छात्र की परीक्षा में देरी या मूल्यांकन में गड़बड़ी न हो.

CBSE के प्रैक्टिकल एग्जाम
CBSE के प्रैक्टिकल एग्जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 11:33 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें घोषित कर दी हैं. बोर्ड ने बताया है कि सर्दी वाले इलाकों में स्कूल जनवरी माह में बंद रहते हैं, इसलिए वहां यह परीक्षाएं 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी.

सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सामान्य तौर पर सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की परीक्षाएं हर साल 1 जनवरी से शुरू होती हैं, लेकिन ठंड वाले क्षेत्रों के स्कूल जनवरी में बंद रहने के कारण यह परीक्षाएं पहले कराई जाती हैं. बोर्ड ने संबंधित स्कूलों से कहा है कि वह इस अवधि में सभी परीक्षाएं समय पर पूरी करें और प्रैक्टिकल की उत्तर पुस्तिकाएं क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दें.

बोर्ड ने स्कूलों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
स्कूल यह सुनिश्चित करें कि जिन छात्रों के नाम ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में शामिल हैं, केवल वही प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट परीक्षाओं में शामिल हो सकें. कक्षा 10वीं का इंटरनल असेसमेंट केवल एक बार होगा, इसलिए स्कूलों को सभी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन (IA) अंक निर्धारित समय में भरने होंगे. स्कूलों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर बाहरी परीक्षकों और प्रेक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी. सभी स्कूलों को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा कार्य समय पर पूरा हो और उत्तर पुस्तिकाएं बिना देरी के क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाई जाएं.

सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ताकि किसी भी छात्र की परीक्षा में देरी या मूल्यांकन में गड़बड़ी न हो. साथ ही बोर्ड ने यह भी बताया कि इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश स्कूलों को भेजे गए हैं.

बोर्ड ने सर्दी वाले क्षेत्रों के सभी स्कूलों को सलाह दी है कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर लें, ताकि किसी भी छात्र को असुविधा न हो और परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें.

