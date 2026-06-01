CBSE पोर्टल री-इवैल्यूएशन के पहले दिन ही पड़ा ठप, छात्रों में बढ़ी टेंशन, सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत
CBSE 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया सोमवार यानि आज से शुरू होनी थी,पहले ही दिन तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल प्रभावित .
Published : June 1, 2026 at 11:43 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन पहले ही दिन तकनीकी समस्याओं के कारण बोर्ड का पोर्टल प्रभावित दिखाई दिया. कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी री-इवैल्यूएशन से संबंधित लिंक और सेवाओं तक पहुंच नहीं बना पा रही हैं. इससे उन छात्रों की चिंता बढ़ गई है जो अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे.
CBSE ने इस वर्ष परिणाम घोषित होने के बाद री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं. ऐसे में छात्र पहले से ही निर्धारित तिथियों और प्रक्रिया को लेकर नजर बनाए हुए थे. लेकिन पोर्टल के ठीक से काम न करने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आवेदन के लिए पोर्टल खोलने पर “Site is under maintenance and will be available soon” का संदेश दिखाई दे रहा है.
वेबसाइट एक्सेस करने में आ रही दिक्कत: छात्रों का कहना है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू होने की निर्धारित तारीख पर भी वेबसाइट या तो खुल नहीं रही है या फिर बार-बार तकनीकी खामी दिखा रही है. कुछ छात्रों ने बताया कि लॉग-इन करने की कोशिश के दौरान सर्वर एरर और पेज नॉट अवेलेबल जैसे संदेश दिखाई दे रहे हैं. कई छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि पहले ही री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में देरी हो चुकी है. ऐसे में तकनीकी दिक्कतें छात्रों की परेशानी को और बढ़ा रही हैं.
Press Statement— CBSE HQ (@cbseindia29) May 29, 2026
In order to ensure a transparent and glitch-free process for verification and re-evaluation of answer books of students who intend to submit their applications on the Post-Result Activities portal, it has been decided that the designated portal will now be…
JoSAA काउंसलिंग से पहले बढ़ी बेचैनी: छात्रों की चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) की काउंसलिंग प्रक्रिया 2 जून से शुरू होने जा रही है. जिन छात्रों को उम्मीद है कि री-इवैल्यूएशन के बाद उनके अंक बढ़ सकते हैं, वह चाहते हैं कि प्रक्रिया समय पर पूरी हो ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के दौरान किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े. छात्रों का कहना है कि यदि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में लगातार देरी होती रही तो इसका असर उनकी आगे की प्रवेश प्रक्रिया और विकल्पों पर पड़ सकता है.
सोशल मीडिया पर छात्रों ने उठाए सवाल: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बड़ी संख्या में छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई छात्रों ने स्क्रीनशॉट साझा करते हुए बताया कि पोर्टल तक पहुंच बनाना संभव नहीं हो पा रहा है. एक छात्र ने पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या कोई री-इवैल्यूएशन पोर्टल एक्सेस कर पा रहा है? इसे आज अपडेट होना था. पहले ही पूरी प्रक्रिया में देरी हो चुकी है और अब पोर्टल भी काम नहीं कर रहा." वहीं कुछ छात्रों ने यह भी मांग की कि यदि बोर्ड समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त समय दिया जाए.
CBSE की प्रतिक्रिया का इंतजार: खबर लिखे जाने तक CBSE की ओर से पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया. छात्र और अभिभावक अब बोर्ड की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने और पोर्टल को जल्द से जल्द सुचारु रूप से शुरू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं.
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