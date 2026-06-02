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CBSE ने शुरू किया वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन

वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज के लिए आवेदन करते समय छात्र उन विषयों का चयन कर सकते हैं जिनकी स्कैन कॉपी उन्होंने पहले ले ली है. इसके बाद वह इन समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं.

CBSE के अनुसार छात्र एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित समस्याएं दर्ज कर सकते हैं. अलग-अलग मुद्दों के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. पोर्टल में लॉग-इन करने के बाद छात्रों को बाईं ओर कई विकल्प दिखाई देंगे, जहां से वह अपनी जरूरत के अनुसार वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन का विकल्प चुन सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज के तहत क्या-क्या शिकायतें दर्ज कर सकते हैं

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज और री-इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू कर दिया है. बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए एक विस्तृत वीडियो गाइड भी जारी की है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है. जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी ले ली है, वह अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए postresult.cbseit.in/pvr/ पर आवेदन कर सकते हैं.

अगर किसी छात्र के पृष्ठ गायब हैं तो उसे संबंधित पेज नंबर दर्ज करने होंगे. इसी प्रकार सप्लीमेंट्री कॉपी या अन्य समस्याओं के लिए जरूरी जानकारी भरनी होगी.



आवेदन फ्रीज करने से पहले करें पूरी जांच

CBSE ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें. यदि किसी छात्र को एक से अधिक शिकायत दर्ज करनी है तो वह “Make Another Verification Request” विकल्प का उपयोग कर सकता है. एक बार “Freeze and Proceed to Payment” पर क्लिक करने के बाद आवेदन में कोई संशोधन संभव नहीं होगा. इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा. भुगतान सफल होने पर आवेदन डाउनलोड किया जा सकेगा और उसकी स्थिति भी ट्रैक की जा सकेगी.

री-इवैल्यूएशन के लिए छात्र संबंधित विषय का चयन करेंगे. इसके बाद उन्हें उस प्रश्न का नंबर दर्ज करना होगा जिसके मूल्यांकन पर आपत्ति है. साथ ही उस प्रश्न का पेज नंबर, मिले अंक और अपेक्षित अंक भी भरने होंगे. उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को लगता है कि प्रश्न 1A में उसे कम अंक दिए गए हैं, तो वह प्रश्न संख्या 1A दर्ज कर सकता है. इसके साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि उत्तर पुस्तिका के किस पृष्ठ पर वह प्रश्न मौजूद है.



कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा

री-इवैल्यूएशन आवेदन में छात्रों को अपने दावे का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखना होगा. CBSE ने सामान्य या अस्पष्ट कारण लिखने से बचने की सलाह दी है. उदाहरण के लिए यदि किसी प्रश्न में स्टेप मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो छात्र इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकते हैं. यदि एक से अधिक प्रश्नों के लिए री-इवैल्यूएशन करवाना है तो “Add New Question” विकल्प के माध्यम से अतिरिक्त प्रश्न जोड़े जा सकते हैं.



भुगतान के बाद मिलेगी आवेदन की रसीद

सभी विवरण भरने और अंतिम समीक्षा के बाद छात्रों को आवेदन लॉक कर ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा. भुगतान सफल होने के बाद आवेदन की कॉपी डाउनलोड की जा सकेगी और पोर्टल पर उसके निस्तारण की स्थिति भी देखी जा सकेगी. CBSE ने छात्रों से आवेदन प्रक्रिया के दौरान सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरने की अपील की है, जिससे किसी प्रकार की गलती से बचा जा सके. बोर्ड ने कहा है कि पोर्टल पूरी तरह सक्रिय है और छात्र अब वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज तथा री-इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



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