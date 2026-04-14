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CBSE का सख्त निर्देश: हर 500 छात्रों पर काउंसलर अनिवार्य, स्कूलों में वेलनेस और करियर गाइडेंस को मिलेगा नया ढांचा

सीबीएसई की ओर से कहा गया कि केवल नियुक्ति पर्याप्त नहीं होगी, पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता और कौशल का पालन भी करना होगा.

CBSE का सख्त निर्देश
CBSE का सख्त निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा कदम उठाया है. 19 जनवरी, 2026 को जारी सर्कुलर के तहत अब सभी संबद्ध स्कूलों में काउंसलिंग और वेलनेस टीचर, सोशल-इमोशनल काउंसलर और करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है. यह निर्णय छात्रों के विकास, भावनात्मक संतुलन और सही करियर दिशा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे स्कूलों में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा सके.

500 छात्रों पर एक काउंसलिंग और वेलनेस टीचर: सीबीएसई की ओर से जारी इस निर्देश में एफिलिएशन बायलॉज के संशोधित क्लॉज 2.4.12 के तहत स्पष्ट किया गया है कि अब हर संबद्ध स्कूल को छात्रों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. इसके तहत प्रत्येक 500 छात्रों पर एक काउंसलिंग और वेलनेस टीचर नियुक्त करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए एक करियर काउंसलर भी नियुक्त करना जरूरी होगा, जिसका अनुपात भी 1:500 रखा गया है. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि इन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता और कौशल का पालन करना भी अनिवार्य होगा. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियुक्त किए गए काउंसलर छात्रों की मानसिक, भावनात्मक और करियर से जुड़ी जरूरतों को समझने और संभालने में सक्षम हों.

योग्यता और प्रशिक्षण पर विशेष जोर: सीबीएसई ने इन नियुक्तियों के साथ-साथ क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया है. बोर्ड ने दोनों भूमिकाओं के लिए कम से कम 50 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सिफारिश की है. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य काउंसलर्स को छात्रों की बदलती जरूरतों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और करियर विकल्पों के प्रति अपडेट रखना है.

छात्रों के विकास की दिशा में कदम: यह पहल केवल अकादमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसके जरिए स्कूलों में एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जहां छात्र खुलकर अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके.

Oasis पोर्टल पर अपडेट अनिवार्य: सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह नियुक्त किए गए काउंसलिंग स्टाफ की जानकारी Oasis पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट करें. यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निगरानी के लिए बेहद जरूरी मानी गई है. बोर्ड ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही को नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वह जल्द से जल्द इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया है कि नियुक्त किए गए स्टाफ की योग्यता और प्रशिक्षण मानकों की जांच करना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.

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COUNSELOR MANDATORY 500 STUDENTS
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सीबीएसई ने अनिवार्य किया काउंसिलर
CBSE MAKES COUNSELLOR MANDATORY

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