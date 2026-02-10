ETV Bharat / state

CBSE ने प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 के अंकों को लेकर जारी किया रिमाइंडर, 14 फरवरी आखिरी तारीख

CBSE ने प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 के अंकों को लेकर जारी किया रिमाइंडर, 14 फरवरी आखिरी तारीख

CBSE शिक्षा सदन
CBSE शिक्षा सदन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंकों को अपलोड करने को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 14 फरवरी 2026 तक हर हाल में सभी आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल से जुड़े अंक ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएं. इस संबंध में CBSE ने Reminder-2 के तौर पर नया सर्कुलर जारी किया है.

14 फरवरी तक अंकों की अपलोडिंग अनिवार्य
CBSE की ओर से 10 फरवरी 2026 को जारी सर्कुलर में यह निर्देश पहले जारी किया गया था. बोर्ड ने पहले ही साफ कह दिया था कि कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच पूरे किए जाने हैं. अब बोर्ड ने दोबारा याद दिलाया है कि इसी समयसीमा में अंकों की अपलोडिंग भी पूरी करनी होगी.

किन-किन अंकों को करना है अपलोड
CBSE ने साफ तौर पर बताया है कि निम्नलिखित अंकों को 14 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए, जिनमें कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अंक, कक्षा 12वीं के इंटरनल ग्रेड्स और कक्षा 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के अंक शामिल हैं.

30 प्रतिशत स्कूल अभी पीछे
बोर्ड की समीक्षा में सामने आया है कि अब तक लगभग 30 प्रतिशत स्कूलों ने प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के अंकों को अपलोड नहीं किया है. इसी को देखते हुए CBSE ने सभी स्कूल प्रमुखों को दोबारा चेतावनी देते हुए कहा है कि तय समयसीमा के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं.

14 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका
CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई स्कूल गलत डेटा भरने के बाद बैच डिलीट कर सुधार की प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन 14 फरवरी 2026 के बाद यह सुविधा नहीं होगी. बोर्ड ने कहा कि इसी डेडलाइन के तुरंत बाद प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 के लिए IPS सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा.

प्राचार्यों से अपील
सर्कुलर के अंत में परीक्षा नियंत्रक डॉ. संजय भारद्वाज ने सभी स्कूल प्राचार्यों से अपील की है कि वह सुनिश्चित करें कि कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों के इंटरनल ग्रेड्स, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल असेसमेंट के अंक 14 फरवरी 2026 तक हर हाल में अपलोड हो जाएं, जिससे छात्रों को आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें:

  1. नर्सरी दाखिला के लिए पहली सूची जारी, 1750 से ज्यादा स्कूलों में शुरू हुए दाखिले; लिस्ट में बच्चे का नाम देखकर अभिभावक दिखे खुश
  2. NEET PG 2025: आरक्षित वर्ग के लिए अब 'जीरो' पर्सेंटाइल पर दाखिला, 18 हजार खाली सीटें भरने के लिए बड़ा फैसला

TAGGED:

CBSE
PRACTICAL EXAM 2026
CBSE SCHOOL EDUCATION SYSTEM
EDUCATION SYSTEM
PRACTICAL EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.