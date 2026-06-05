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CBSE ने कुल अंकों की गणना लेकर दी सफाई, बताया - अतिरिक्त प्रश्न हल करने पर कैसे मिले नंबर

CBSE ने कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी देखने के बाद छात्रों द्वारा उठाए गए अंक संबंधी सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया.

CBSE issues Clarification
CBSE का स्‍पष्‍टीकरण जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 11:33 AM IST

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नई दिल्‍ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी देखने के बाद छात्रों की ओर से उठाए गए अंकों की गणना संबंधी सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने कहा है कि कई छात्र उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंकों और कुल प्राप्तांक में अंतर की शिकायत कर रहे हैं. यह अंतर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रश्नपत्र में दिए गए आंतरिक विकल्पों (Internal Choices) के तहत अगर छात्र निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल करता है, तो मूल्यांकन के दौरान केवल सर्वोच्च अंक वाले उत्तर को ही कुल अंकों में शामिल किया जाता है.

छात्रों की शिकायत

सीबीएसई के अनुसार, कुछ छात्रों ने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मिलने के बाद देखा कि प्रश्नों के सामने दिए गए अंक और कुल प्राप्तांक में मेल नहीं है. छात्रों को लग रहा था कि टोटलिंग में गलती हुई है, जबकि वास्तव में यह बोर्ड की निर्धारित मूल्यांकन नीति का हिस्सा है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नपत्रों में कई स्थानों पर आंतरिक विकल्प दिए जाते हैं. ऐसे में छात्र को केवल एक विकल्प हल करना होता है, लेकिन कई बार छात्र दोनों विकल्पों के उत्तर लिख देते हैं. ऐसी स्थिति में सीबीएसई 'बेस्ट मार्क्स पॉलिसी' अपनाता है. अगर किसी छात्र ने दोनों विकल्पों के उत्तर दिए हैं, तो मूल्यांकन के बाद जिस उत्तर में अधिक अंक मिले हैं, केवल उसी को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाता है. दूसरे उत्तर के अंक कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाते.

सीबीएसई ने अपने स्पष्टीकरण में प्रश्न संख्या 31 का उदाहरण दिया है. इस प्रश्न में 31 (a) और 31 (b) के रूप में आंतरिक विकल्प मौजूद थे. अगर किसी छात्र ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 31 (a) में 3 अंक और 31 (b) में 2 अंक मिले है तो कुल अंक निकालते समय केवल 3 अंक ही जोड़े जाएंगे. बोर्ड ने बताया कि जिस उत्तर के अंक कुल में शामिल नहीं किए जाते, उसके सामने एस्टरिस्क (*) का निशान लगाया जाता है और फुटनोट में उल्लेख किया जाता है कि इन अंकों को टोटलिंग में शामिल नहीं किया गया है.

एस्टरिस्क (*) और फुटनोट पर दें ध्यान

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वह अपनी उत्तर पुस्तिका की गणना शीट देखते समय एस्टरिस्क (*) चिह्न और उससे जुड़े फुटनोट को जरूर पढ़ें. कई बार इन्हीं चिह्नों के कारण कुल अंकों और अलग-अलग प्रश्नों के अंकों में अंतर दिखाई देता है. बोर्ड का कहना है कि यह स्पष्टीकरण छात्रों के बीच पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए जारी किया गया है. सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि टोटलिंग के दौरान कोई तकनीकी त्रुटि नहीं होती, बल्कि मूल्यांकन नीति के तहत अतिरिक्त प्रयास किए गए प्रश्नों में से बेहतर अंक वाले उत्तर को ही अंतिम परिणाम में शामिल किया जाता है. बोर्ड के अनुसार, अगर किसी छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में मिले अंकों को लेकर संदेह है, तो वह सबसे पहले गणना शीट, एस्टरिस्क (*) चिह्न और फुटनोट को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके बाद ही किसी प्रकार की शिकायत करें. इससे अनावश्यक भ्रम और शिकायतों में कमी आएगी.

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