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CBSE का बड़ा कदम: स्कूल गतिविधियों में अब वरिष्ठ नागरिकों की होगी भागीदारी, बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वह दादा-दादी और अन्य वरिष्ठ नागरिकों को स्कूल की गतिविधियों में शामिल करें. CBSE का मानना है कि इससे बच्चों में सम्मान, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी.

स्कूल कार्यक्रमों में शामिल होंगे वरिष्ठ नागरिक: CBSE ने अपने सर्कुलर में कहा है कि स्कूल राष्ट्रीय पर्वों और विशेष आयोजनों में वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित कर सकते हैं. इसमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जैसे कार्यक्रम शामिल हैं. बोर्ड ने कहा कि इन आयोजनों में बुजुर्गों की मौजूदगी से बच्चों को उनके अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा. स्कूलों को सलाह दी गई है कि वह दादा-दादी और अन्य बुजुर्गों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाकर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम करें. इससे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

जागरूकता और बॉन्डिंग गतिविधियों पर जोर: CBSE ने स्कूलों को कई तरह की गतिविधियां भी करने की भी सलाह दी है. इनमें वॉकाथॉन, इंटरैक्शन सेशन, जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियों को शामिल किया गया है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच बेहतर समझ और सहयोग विकसित करना है. बोर्ड के अनुसार, आज के समय में संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों का बुजुर्गों से जुड़ाव भी कम हो रहा है. इस पहल के जरिए छात्रों को बुजुर्गों के अनुभव, जीवन संघर्ष और सामाजिक मूल्यों को समझने का अवसर मिलेगा.

छात्रों में विकसित होंगे अच्छे संस्कार: बोर्ड ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी से छात्रों में सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसी भावनाएं विकसित होंगी. बच्चे बुजुर्गों के अनुभवों से प्रेरणा ले सकेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इससे पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में भी मदद मिलेगी.