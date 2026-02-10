ETV Bharat / state

CBSE ने 2026 से शुरू की ऑन-स्क्रीन मार्किंग: कक्षा 12वीं की कॉपियों का होगा डिजिटल मूल्यांकन

CBSE ने मूल्यांकन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है.

CBSE ने 2026 से शुरू की ऑन-स्क्रीन मार्किंग
CBSE ने 2026 से शुरू की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 1:44 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 1:54 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए वर्ष 2026 से कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) लागू करने का फैसला किया है. बोर्ड का कहना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित होगी.

सीबीएसई ने सोमवार को सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जारी आधिकारिक सर्कुलर में निर्देश जारी किया कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. यह व्यवस्था भारत सहित 26 देशों में लागू होगी, जहां सीबीएसई की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं.

बोर्ड के अनुसार, हर साल लगभग 46 लाख छात्र सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में शामिल होते हैं. मूल्यांकन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. हालांकि, कक्षा 10 की कॉपियों का मूल्यांकन पहले की तरह भौतिक (ऑफलाइन) माध्यम से ही किया जाएगा.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) के प्रमुख फायदे:

सीबीएसई ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के कई लाभ गिनाए हैं, जिनमें अंकों की जोड़-घटाव में होने वाली त्रुटियों का पूरी तरह से अंत, मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी और बेहतर समन्वय, मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी, शिक्षक अपने ही स्कूल में रहकर मूल्यांकन कर सकेंगे, कॉपियों के ट्रांसपोर्टेशन में समय और खर्च की बचत, परिणाम के बाद अंकों के सत्यापन की जरूरत नहीं, सत्यापन के लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता कम, सभी स्कूलों को मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर, देश-विदेश के सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों की भागीदारी और पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था शामिल हैं.

स्कूलों को करनी होगी ये तैयारियां:

सीबीएसई ने सभी स्कूलों से ऑन-स्क्रीन मार्किंग के लिए तकनीकी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है. इसके तहत पब्लिक स्टैटिक IP वाला कंप्यूटर लैब, Windows 8 या उससे ऊपर का OS, कम से कम 4 GB RAM और 1 GB फ्री स्पेस, अपडेटेड इंटरनेट ब्राउजर, एडोबे रीडर, न्यूनतम 2 Mbps की स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध बिजली आपूर्ति शामिल किया गया है.

शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण:

सीबीएसई ने बताया कि इस नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए OASIS ID वाले सभी शिक्षकों को सिस्टम में लॉग-इन कर अभ्यास करने का समय दिया जाएगा, ताकि वह ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले ही जान सकें.

संपादक की पसंद

