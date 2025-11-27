प्री बोर्ड EXAM 2026; क्षमता को परखने का मौका, स्टूडेंट कैसे करें तैयारी, क्या होना चाहिए टाइम टेबल?, पढ़िए विशेषज्ञ की सलाह
दो शेड्यूल में होगी परीक्षा, विशेषज्ञ बोले- रटने की बजाय आसान शब्दों में लिखने का करें अभ्यास, सही समय पर सोना-खाना भी जरूरी.
लखनऊ : स्टूडेंट की तैयारियों को परखने के लिए दिसंबर व जनवरी में स्कूलों में दो प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी. राजधानी में इस तरह की सभी परीक्षाएं 10 दिसंबर से होगी. जनवरी के पहले सप्ताह में दूसरा प्री बोर्ड होगा. इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास 2 महीने का समय है.
देश के सभी शैक्षणिक बोर्ड ने अपने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 17 फरवरी से होगी, यूपी बोर्ड की 18 फरवरी से जबकि आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से होगी. ऐसे में अगले 2 महीने छात्रों के बोर्ड परीक्षाओं के तैयारी के लिए काफी अहम हैं. इसके जरिए उनका आकलन हो सकेगा.
छात्रों के पास खुद को सुधारने का मौका : सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षाएं अब बस कुछ ही दिनों में होनी है. ऐसे में छात्रों के मन में हल्की घबराहट भी है. जबकि शिक्षा विशेषज्ञ लगातार छात्रों को यह समझाने में जुटे हैं कि प्री-बोर्ड सिर्फ खुद को सुधारने का सबसे सटीक मौका है. अवध कॉलेजिएट के प्रिंसिपल जतिंदर वालिया ने बताया कि प्री-बोर्ड को हल्के में लेना भविष्य की तैयारी को कमजोर कर सकता है.
मोबाइल से दूरी और टाइम टेबल पर अमल जरूरी : जतिंदर वालिया ने बताया कि प्री-बोर्ड छात्र को उसकी असली स्थिति दिखा देता है. यहीं से पता चलता है कि वह बोर्ड परीक्षा के लिए कितना तैयार है और कहां सुधार की जरूरत है?. वहीं लखनऊ के कई प्रमुख स्कूलों में इन दिनों छात्रों को सबसे पहले अपना अध्ययन वातावरण सुधारने की सीख दी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि शांत कमरा, मोबाइल से दूरी और एक तय समय-सारणी इन चीजों पर ध्यान देने से आधी लड़ाई पहले ही जीती जा सकती है.
कठिन टॉपिक्स पर करें फोकस : जतिंदर वालिया ने बताया कि बच्चे एक प्री बोर्ड एग्जाम्स को ज्यादा गंभीरता से लें और जिन विषयों में उनका कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए वह अगले 2 महीने का टाइम टेबल तैयार करें. जो टॉपिक्स उन्हें सबसे कठिन लग रहा है उस पर फोकस करें. टाइम टेबल तैयार करते समय बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट मजबूत है उसे पर वह ज्यादा फोकस न करें, इसका केवल रिवीजन करें.
रटने के बजाय समझकर पढ़ने की जरूरत : उन्होंने बताया कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल को हल करने की भरपूर प्रैक्टिस करें. शिक्षक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल किताब खोलकर पढ़ते रहना अब कारगर तरीका नहीं रहा. अपने शब्दों में नोट्स बनाना, रोज छोटे-छोटे रिवीजन करना और सैंपल पेपर हल करना तैयारी को मजबूत बनाता है.
प्रिंसिपल वालिया कहते हैं कि जब छात्र पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करता है, तब उसे परीक्षा का असली अंदाजा होने लगता है. समय की कीमत समझ में आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. रटने के बजाय समझ कर पढ़े, प्रश्नों के उत्तर को आसान शब्दों में लिखने का नियमित अभ्यास भी करें.
चार्ट, डायग्राम और सीमित समूह अध्ययन का असर : कठिन विषयों को आसान बनाने के लिए अब शिक्षक भी नए–नए तरीकों को अपना रहे हैं. चार्ट, डायग्राम और माइंड मैप जैसे दृश्य माध्यमों से बच्चे विषय को जल्दी समझ पा रहे हैं. वहीं, सीमित और अनुशासित समूह अध्ययन से छात्रों को एक-दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, बशर्ते यह शोर–शराबे में न बदले.
सेहत होगी मजबूत तो नतीजे भी आएंगे अच्छे : क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज के प्रबंधक योगेन्द्र सचान का कहना है कि पढ़ाई के इस दबाव में सेहत की अनदेखी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है. पूरी नींद लेना जरूरी है. समय पर खाना, खूब पानी और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना भी आवश्यक है. इससे दिमाग तरोताजा रहेगा. पढ़ाई में मन भी लगेगा.
तनाव से लड़ने की कला भी सीखनी होगी : विशेषज्ञ कहते हैं कि डर को दबाने से बेहतर है उससे सही तरीके से लड़ा जाए. ध्यान, गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना, हल्का व्यायाम करना, इन सबसे मानसिक दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है. प्री-बोर्ड सत्र के शुरू होते ही शिक्षकों को उम्मीद है कि यदि छात्र इन सुझावों को ईमानदारी से अपनाएंगे तो अच्छा करेंगे. बोर्ड परीक्षा में भी बेहतर परिणाम हासिल करेंगे.
किस बोर्ड की, कब होंगी परीक्षाएं : राजधानी में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में 10 दिसंबर से प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. वहीं यूपी बोर्ड ने भी अपने सभी स्कूलों को 15 जनवरी से पहले दो प्री बोर्ड आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में भी दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रहीं हैं.
यूपी बोर्ड की परीक्षा में 1 लाख 2 हजार स्टूडेंट शामिल होंगे. वहीं सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 42000 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. जबकि इससे बोर्ड की बोर्ड परीक्षा में राजधानी लखनऊ में 12000 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे.
राजधानी के सबसे बड़े स्कूल सिटी मोंटेसरी स्कूल की प्रबंधक गीता गांधी किंगडन का कहना है कि हमारे स्कूल में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए प्री बोर्ड की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहीं हैं.
