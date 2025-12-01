ETV Bharat / state

CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस की जारी, कहा- बाद में अंक नहीं बदले जा सकेंगे

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं (इंटर्नल एसेसमेंट एग्जामिनेशन) को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. बोर्ड ने साफ कहा है कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए अंक बाद में किसी भी स्थिति में बदले नहीं जा सकेंगे. यही कारण है कि स्कूलों को अंक अपलोड करने में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन डॉ संयम भारद्वाज ने कहा कि हर वर्ष की तरह 2026 के लिए भी प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षा उपविधि और स्कीम ऑफ स्टडीज के अनुसार कराई जाएंगी. इस बार बोर्ड ने प्रक्रियाओं में सुधार करते हुए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) जारी की हैं, ताकि सभी स्कूल एक समान प्रक्रिया का पालन करें और मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश यह है कि स्कूल वेब पोर्टल पर अंक अपलोड करते समय अधिकतम अंकों की जांच अवश्य करें.

बोर्ड ने 17 नवंबर, 2025 को जारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर का पालन करने को जरूरी बताया है. गलत अंक भरने पर बाद में सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए शिक्षक और परीक्षक दोनों को पूरी सावधानी से मूल्यांकन पूरा करना होगा. इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों से कहा है कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट पूरा करें. इस वर्ष सीबीएसई की परीक्षाएं कम समय में आयोजित की जाएंगी. देरी या लापरवाही से छात्रों को नुकसान हो सकता है.

खेल में भाग लेने वाले छात्रों के लिए राहत: वहीं, दूसरी ओर खेल में भाग लेने वाले छात्रों के लिए बोर्ड ने राहत दी है. अगर कोई छात्र राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है और उसकी तारीख प्रैक्टिकल से टकरा रही है तो स्कूल ऐसे छात्र का प्रैक्टिकल निर्धारित समय के अंदर दूसरी तारीख पर करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा. बोर्ड ने सभी स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और शिक्षकों से अपील की है कि वह नई गाइडलाइंस और SOPs का पूरी तरह पालन करें. सही और समय पर मूल्यांकन न केवल छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी है, बल्कि सीबीएसई की परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.