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CBSE 2nd Board Exam 2026: पूरे सिलेबस से ही आएंगे सवाल, बिना LOC के नहीं मिलेगा एंट्री

कोटा: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दसवीं का परिणाम हाल ही में जारी किया है. उसके बाद अब कई विद्यार्थियों का सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने का मन है. इस दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए CBSE ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQ) भी जारी किए गए हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पहली परीक्षा की तर्ज पर ही CBSE की सेकेंड बोर्ड परीक्षा भी पूरे सिलेबस से ही होगी. इसमें शामिल होने के लिए वही विद्यार्थी एलिजिबल है, जिनका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में है. इच्छुक विद्यार्थी अभी भी LOC में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके बाद ही वे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति ले पाएंगे और एग्जाम फीस जमा कर सकेंगे. इस सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रति सब्जेक्ट 320 रुपए फीस देनी होगी. विद्यार्थी अधिकतम तीन सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है. इसके अनुसार तीन सब्जेक्ट की फीस 960 रुपए होगी, जिसे विद्यार्थी 20 अप्रैल तक जमा कर सकता है. इसके साथ ही LOC में आने के लिए विद्यार्थी को 20 अप्रैल तक आवेदन करना होगा. परीक्षा शुल्क भी इसी अवधि में जमा करनी है. इसके बाद LOC सबमिशन और एग्जामिनेशन फी लेट फीस के साथ 21 व 22 अप्रैल को जमा कर सकेंगे. कैंडिडेट को 2000 रुपए लेट फीस के जमा करने होंगे.