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CBSE 2nd Board Exam 2026: पूरे सिलेबस से ही आएंगे सवाल, बिना LOC के नहीं मिलेगा एंट्री

सेकेंड परीक्षा में साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस व लैंग्वेज में से अधिकतम तीन विषयों में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किया जा सकता है.

Second Board Examination
सीबीएसई के परीक्षार्थी (फाइल फोटो) (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
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कोटा: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने दसवीं का परिणाम हाल ही में जारी किया है. उसके बाद अब कई विद्यार्थियों का सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने का मन है. इस दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए CBSE ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQ) भी जारी किए गए हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पहली परीक्षा की तर्ज पर ही CBSE की सेकेंड बोर्ड परीक्षा भी पूरे सिलेबस से ही होगी. इसमें शामिल होने के लिए वही विद्यार्थी एलिजिबल है, जिनका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में है. इच्छुक विद्यार्थी अभी भी LOC में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके बाद ही वे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति ले पाएंगे और एग्जाम फीस जमा कर सकेंगे. इस सेकेंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रति सब्जेक्ट 320 रुपए फीस देनी होगी. विद्यार्थी अधिकतम तीन सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है. इसके अनुसार तीन सब्जेक्ट की फीस 960 रुपए होगी, जिसे विद्यार्थी 20 अप्रैल तक जमा कर सकता है. इसके साथ ही LOC में आने के लिए विद्यार्थी को 20 अप्रैल तक आवेदन करना होगा. परीक्षा शुल्क भी इसी अवधि में जमा करनी है. इसके बाद LOC सबमिशन और एग्जामिनेशन फी लेट फीस के साथ 21 व 22 अप्रैल को जमा कर सकेंगे. कैंडिडेट को 2000 रुपए लेट फीस के जमा करने होंगे.

पढ़ें: CBSE Class 10 results: देश में अजमेर रीजन का दसवां स्थान, 94.78 फीसदी रहा परीक्षा परिणाम

बोर्ड की सेकंड परीक्षा में रखे गए हैं ये नियम:

  • सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस मुख्य बोर्ड परीक्षा के समान ही होगा.
  • साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस व लैंग्वेज में से अधिकतम तीन विषयों में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किया जा सकता है.
  • एसेंशियल रिपीट (ईआर) कैटेगरी के विद्यार्थी दसवीं बोर्ड की द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं. इस कैटेगरी में वे स्टूडेंट्स शामिल किए गए हैं, जो तीन या उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं.
  • जिन विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से दी है, वे द्वितीय बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स बेसिक से एग्जाम दे सकते हैं. साथ ही यदि मुख्य परीक्षा मैथमेटिक्स बेसिक से दी है, तो सेकेंड बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से दे सकते हैं.
  • सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थी LOC में शामिल हो सकते हैं. LOC में शामिल होने के लिए द्वितीय चरण के तहत आगामी 20 अप्रैल तक और तृतीय चरण के तहत 22 अप्रैल तक LOC सबमिशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. तृतीय चरण के तहत लेट फीस भी देनी होगी.

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