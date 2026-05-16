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CBSE का नया नियम, अब कक्षा 9 से तीन भाषाएं पढ़ना होगा अनिवार्य, जानिए कब से होगा लागू

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहे तो पहली दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए. तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है.

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CBSE ने का नया नियम, बदला लैंग्वेज पैटर्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 10:13 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भाषा विषयों को लेकर बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से भाषा अध्ययन को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और NCERT पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया जाएगा. इसके तहत कक्षा 9 से छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी. यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा बदलाव

सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) के तहत किया जा रहा है. बोर्ड के अनुसार, हाल ही में जारी एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं (R1, R2 और R3) का अध्ययन शामिल किया गया है. इसी के अनुरूप सीबीएसई ने अपने अध्ययन ढांचे में संशोधन करने का फैसला लिया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह इसे तीसरी भाषा के रूप में तभी चुन सकेगा जब बाकी दो भाषाएं भारतीय हों. विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के तौर पर भी लिया जा सकता है.

कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं

छात्रों पर अतिरिक्त परीक्षा का दबाव कम करने के लिए सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10 में तीसरी भाषा (R3) की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. इस विषय का मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर और आंतरिक रूप से किया जाएगा. हालांकि, छात्रों का प्रदर्शन सीबीएसई प्रमाणपत्र में दर्ज किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि किसी भी छात्र को तीसरी भाषा के कारण कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा.

स्कूलों को दिए गए विशेष निर्देश

सीबीएसई ने सभी स्कूल प्रमुखों से कहा है कि वह नई व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी शुरू करें. स्कूलों को 30 जून 2026 तक OASIS पोर्टल पर कक्षा 6 से 9 तक की R3 भाषा संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी. बोर्ड ने कहा कि स्कूल अपनी सुविधा और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भाषाओं का चयन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय हों.

शिक्षकों की कमी होने पर क्या होगा

सर्कुलर में यह भी माना गया है कि कई स्कूलों में पर्याप्त भाषा शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में स्कूल अस्थायी व्यवस्था के तहत अन्य विषयों के उन शिक्षकों की मदद ले सकते हैं जिन्हें संबंधित भारतीय भाषा का अच्छा ज्ञान हो. इसके अलावा स्कूल क्लस्टर मॉडल, ऑनलाइन या हाइब्रिड शिक्षण, सेवानिवृत्त भाषा शिक्षकों की सहायता और योग्य पोस्टग्रेजुएट छात्रों की सेवाएं भी ले सकते हैं. बोर्ड का कहना है कि यह व्यवस्था केवल संक्रमण काल के दौरान लागू रहेगी.

एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ अतिरिक्त सामग्री भी पढ़ाई जाएगी

सीबीएसई ने बताया कि जब तक नई R3 पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक कक्षा 9 के छात्र कक्षा 6 की भाषा पुस्तकों का उपयोग करेंगे. इसके साथ स्कूल स्थानीय साहित्य, कविताएं, कहानियां और अन्य सामग्री भी जोड़ सकेंगे जिससे छात्रों की भाषा क्षमता बेहतर हो सके. बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 15 जून 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे.

विशेष छात्रों और विदेशी छात्रों को राहत

सीबीएसई ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CwSN) को नियमों के अनुसार छूट देने की बात कही है. इसके अलावा विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों और भारत से बाहर स्थित सीबीएसई स्कूलों के छात्रों को भी कुछ मामलों में राहत दी जा सकती है.

छात्रों पर दबाव नहीं, सीखने पर रहेगा जोर

सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना नहीं बल्कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है. बोर्ड ने स्कूलों से अपील की है कि वह अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों को इस नई व्यवस्था के बारे में सकारात्मक तरीके से जानकारी दें. बोर्ड के अनुसार, नई नीति से छात्रों में भारतीय भाषाओं के प्रति समझ बढ़ेगी और सांस्कृतिक जुड़ाव भी मजबूत होगा.

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