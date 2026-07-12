हिमाचल के CBSE सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब छात्र संख्या तय करेगी कितने होंगे शिक्षक, कंप्यूटर टीचरों पर भी जल्द बड़ा फैसला
प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाली बड़ी कवायद शुरू हो गई है. लंबे समय से शिक्षकों की कमी, असमान तैनाती और आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने एक साथ दो अहम मोर्चों पर निर्णायक कदम बढ़ा दिए हैं. अब सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे, इसका फैसला तयशुदा पदों से नहीं बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या और छात्र-शिक्षक अनुपात से होगा. वहीं, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है. इन दोनों फैसलों को सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है.
प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पदों के सृजन और आंतरिक युक्तीकरण (रेशनलाइजेशन) को मंजूरी दे दी है. अब विद्यार्थियों की संख्या और निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर स्कूलवार पद तय होंगे. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं.
सभी उपनिदेशकों को आदेश जारी
शिक्षा सचिव की स्वीकृति के बाद जारी आदेशों के अनुसार, सीबीएसई संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पदों का स्कूलवार और श्रेणीवार पुनर्गठन किया गया है. जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, वहां नए पद सृजित किए गए हैं या आंतरिक समायोजन किया गया है. जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित विद्यालयों को आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराकर स्वीकृत पदों के अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें और संशोधित पदों को स्थापना अभिलेखों में दर्ज करें, ताकि भविष्य की नियुक्तियां और पदस्थापन नई व्यवस्था के अनुसार किए जा सकें.
तेज हुई कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया
उधर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश मिलने के बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. शिक्षा विभाग इस मामले के वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर वित्त एवं विधि विभाग के साथ मंथन कर रहा है। विभाग इस संभावना पर भी विचार कर रहा है कि नियमितीकरण होने की स्थिति में शिक्षकों को पिछली तिथि से वित्तीय लाभ न दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को प्रस्तावित है.
पूरी की जा रही जरूरी औपचारिकताएं
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले एसएमसी शिक्षकों को भी एलडीआर कोटे के माध्यम से विभाग में समायोजित किया जा चुका है. सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और शिक्षकों की उपलब्धता को विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाना है.
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