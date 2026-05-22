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CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई; छात्रों को मिली राहत

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने लगातार तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र 24 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इससे उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो पिछले कई दिनों से पोर्टल की समस्या के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे.

सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक देखा गया है. साथ ही वेबसाइट पर अनधिकृत हस्तक्षेप की कोशिशें भी हुईं, जिससे पोर्टल बार-बार प्रभावित हुआ. इसी वजह से कई छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा. छात्रों का कहना था कि पोर्टल खुल नहीं रहा, कई बार भुगतान के बाद भी आवेदन अधूरा दिख रहा, जबकि कुछ छात्रों को लॉगिन करने में भी कठिनाई हुई. सोशल मीडिया पर भी छात्रों और अभिभावकों ने लगातार शिकायतें दर्ज कराईं.

पहले 23 मई थी अंतिम तारीख

सीबीएसई ने पहले स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तिथि 23 मई 2026 तय की थी. लेकिन तकनीकी समस्याओं को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 24 मई 2026 कर दिया गया है. बोर्ड ने साफ कहा है कि किसी भी छात्र को तकनीकी खामी के कारण नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.