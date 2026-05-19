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CBSE ने छात्रों को दी राहत, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पाने की डेट बढ़ाई, जानिए अब कब तक मिलेगी ?

तकनीकी दिक्कतों के कारण बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है.

CBSE ने बढ़ाई उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करने की तारीख
CBSE ने बढ़ाई उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करने की तारीख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों को राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी है. अब छात्र 23 मई 2026 तक अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 22 मई तय की गई थी. सीबीएसई ने यह फैसला वेबसाइट पर आई तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए लिया है. बोर्ड का कहना है कि कई छात्रों को वेबसाइट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है.

बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया कि पोस्ट-वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आई थी. इसी वजह से छात्रों को पर्याप्त समय देने के लिए तारीख आगे बढ़ाई गई है. बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि वह बढ़े हुए समय का फायदा उठाकर जल्द आवेदन कर लें.

क्यों जरूरी होती है स्कैन कॉपी

बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कई छात्र अपने नंबरों को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं. ऐसे में वह अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मंगवाते हैं, जिससे देख सकें कि उनकी कॉपी सही तरीके से जांची गई है या नहीं. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि कहां नंबर कटे हैं, कॉपी जांचने में कोई गलती हुई है या नहीं, आगे री-चेकिंग या पुनः -मूल्यांकन कराना है या नहीं.

छात्रों को हो रही थी परेशानी

कई छात्रों ने शिकायत की थी कि सीबीएसई की वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही थी. कुछ छात्रों को लॉगिन में दिक्कत आ रही थी तो कुछ का आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा था. भुगतान से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई थीं. इन्हीं शिकायतों के बाद बोर्ड ने आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया. सीबीएसई ने छात्रों से कहा है कि वह आखिरी समय का इंतजार न करें और जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरने की भी सलाह दी गई है. बोर्ड के इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन छात्रों को जो तकनीकी कारणों से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे.

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