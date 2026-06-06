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CBSE ने छात्रों को दी राहत, कक्षा 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और प्रश्नों के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह प्रक्रिया 6 जून 2026 की मध्यरात्रि तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब छात्र 7 जून 2026 की मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे.

CBSE के इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित समय के अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे. बोर्ड ने छात्रों से समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

छात्रों को मिला अतिरिक्त समय

CBSE द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्र अपने अंकों को लेकर वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करते हैं. ऐसे में बोर्ड ने कुछ छात्रों को तकनीकी या अन्य कारणों से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार केवल आवेदन जमा करने की समय-सीमा के लिए किया गया है. अन्य निर्धारित नियम और प्रक्रिया पहले के जैसे लागू रहेंगे.



वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन क्यों है महत्वपूर्ण