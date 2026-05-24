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CBSE ने एक दिन और बढ़ाई स्कैन कॉपी लेने की तारीख; छात्रों को मिली राहत, यहां देखें डेट

पहले इसके लिए 24 मई निर्धारित की गई थी. इससे पहले छात्रों ने पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 10:31 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की आसंर शीट्स की स्कैन कॉपी लेने की अंतिम तिथि एक दिन के लिए बढ़ा दी है. बोर्ड ने रविवार को जारी सर्कुलर में बताया कि अब छात्र 25 मई की मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 24 मई निर्धारित की गई थी. बोर्ड के इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

छात्रों को मिला अतिरिक्त समय: सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा कि छात्रों को पर्याप्त समय देने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कई छात्रों ने पिछले कुछ दिनों में पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी. किसी का भुगतान फंस गया तो कई छात्रों का आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा था. ऐसे में बोर्ड ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ा दी. बोर्ड के अनुसार, अब छात्र 25 मई की रात 12 बजे तक अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे छात्रों को अपनी कॉपी देखने और आगे की प्रक्रिया को समझने का मौका मिलेगा.

क्या होती है स्कैन कॉपी सुविधा: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अपनी आसंर शीट्स की स्कैन कॉपी देखने की सुविधा देता है. इसके माध्यम से छात्र यह देख सकते हैं कि उनकी कॉपी किस तरह जांची गई है और कहीं अंक जोड़ने या मूल्यांकन में कोई गलती तो नहीं हुई. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके अंक अपेक्षा से कम आए हैं, तो वह पहले स्कैन कॉपी मंगाकर उत्तरपुस्तिका देख सकता है. इसके बाद छात्र सत्यापन, अंक पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है.

पुनर्मूल्यांकन की तारीख जल्द होगी घोषित: सर्कुलर में सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की शुरुआत की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. बोर्ड ने कहा कि स्कैन कॉपी उपलब्ध होने के बाद कम से कम दो दिन तक पोर्टल खुला रखा जाएगा, जिससे सभी इच्छुक छात्र आवेदन कर सकें. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वह बढ़ाई गई समय सीमा का लाभ उठाते हुए जल्द आवेदन पूरा कर लें. साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा कि बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी.

बोर्ड ने दी जरूरी सलाह: सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वह आवेदन करते समय सभी विवरण सही ढंग से भरें और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें. किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में छात्र तुरंत बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

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