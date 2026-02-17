ETV Bharat / state

यूपी में CBSE परीक्षाएं शुरू, पहले ही दिन चेकिंग का चक्रव्यूह और मेटल डिटेक्टर, नकलचियों पर पैनी नजर

मेरठ समेत यूपी के सभी जिलों में शुरू हुई परीक्षा, परीक्षा केंद्रों को खास गाइडलाइंस.

cbse exams 2026 begin in up 3 layer checking use of metal detectors
यूपी में सीबीएस की परीक्षाएं शुरू. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 11:57 AM IST

मेरठ: यूपी में आज से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गईं हैं. बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरठ समेत सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम देखने को मिल रहे हैं. परीक्षा को पूरी तरह 'नकल विहीन' बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने भी मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया है.

इस बार ​3-लेयर चेकिंग और मेटल डिटेक्टर: ​छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए एक-दो नहीं, बल्कि तीन राउंड की सघन चेकिंग से गुजरना पड़ रहा है. मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है, ताकि कोई भी वर्जित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर न जा सके.

​परीक्षा केंद्रों की खास गाइडलाइंस: स्कूल द्वारा जारी आई-कार्ड (ID Card) और सीबीएसई द्वारा जारी एडमिट कार्ड (Admit Card) के बिना प्रवेश वर्जित है. पेन-पेंसिल ले जाने के लिए केवल पारदर्श किट के इस्तेमाल की ही अनुमति दी गई है. प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका सीधा लिंक कंट्रोल रूम से है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

​बाहरी स्टाफ के हवाले परीक्षा की कमान: ​शासन के सख्त आदेशों के बाद, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के मूल स्टाफ को परीक्षा ड्यूटी से दूर रखा गया है. परीक्षा संपन्न कराने के लिए अध्यापक, अध्यापिकाएं और अन्य स्टाफ पूरी तरह बाहर से बुलाए गए हैं.

समय का रखें विशेष ध्यान: छात्रों के लिए सुबह 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना अनिवार्य किया गया है.प्रथम पाली की परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए सुबह 10:00 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इस बारे में मेरठ के स्कूल सिटी कॉर्डिनेटर सुधांशु शेखर का कहना है कि हमारा लक्ष्य पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराना है. जिला प्रशासन के निर्देशों का अक्षरश पालन किया जा रहा है.

