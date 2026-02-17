देहरादून के करीब 85 केंद्र बोर्ड परीक्षा को तैयार, इतने छात्र होंगे परीक्षा में शामिल
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से होने वाली परीक्षा के लिए देशभर की तरह उत्तराखंड में भी तैयारी पूरी कर ली गई हैं.
देहरादून: देशभर में बोर्ड परीक्षाओं का माहौल बन चुका है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बड़ी संख्या में छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को आवश्यक मानकों के अनुरूप तैयार कर लिया गया है.
सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 मंगलवार से शुरू होंगी. देश के साथ-साथ विदेशों के 26 देशों में भी यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 46 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक संचालित होंगी. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.
देहरादून की बात करें तो यहां सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए कुल करीब 85 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. आंकड़ों के अनुसार जिले में कक्षा 10वीं के लिए करीब 21,500 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 12वीं में करीब 20,200 परीक्षार्थी शामिल होंगे. बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कक्ष, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं.
देहरादून रीजन का दायरा भी व्यापक है, इसमें उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 8 जिले भी शामिल हैं. इस कारण से क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो. परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की गई है.
परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी. इसके अतिरिक्त केंद्र अधीक्षकों और परीक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे. बोर्ड की ओर से नकलविहीन परीक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और सभी स्कूलों को इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
छात्रों को समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की हड़बड़ी न हो. एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. विद्यालय स्तर पर पहले ही छात्रों की काउंसलिंग की जा चुकी है. परीक्षा तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने विशेष सत्र आयोजित किए हैं.
देहरादून के एक स्कूल प्रिंसिपल दिनेश बर्तवाल के अनुसार परीक्षा से पूर्व सभी छात्रों को पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति के साथ-साथ परीक्षा पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. छात्रों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान किया गया है, ताकि वे बिना किसी भ्रम के परीक्षा में शामिल हो सकें. विशेष रूप से कक्षा 12वीं के लिए इस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली लागू की गई है. इस व्यवस्था के तहत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा. जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनेगी.
OSM प्रणाली (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में जो भी शंकाएं थी, उन्हें विद्यालयों की ओर से दूर किया गया है. शिक्षकों ने यह स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन की यह नई प्रणाली छात्रों के हित में है और इससे परिणामों की सटीकता बढ़ेगी. साथ ही छात्रों को समय प्रबंधन, उत्तर लेखन की रणनीति और परीक्षा के दौरान सावधानियों को लेकर भी उपयोगी सुझाव दिए गए हैं.
देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. प्रशासन, शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन की समन्वित कोशिशों का उद्देश्य यही है कि परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो. अब छात्र अपनी मेहनत को परीक्षा कक्ष में प्रदर्शन में बदलने के लिए तैयार हैं और अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षक भी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.
