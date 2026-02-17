ETV Bharat / state

देहरादून के करीब 85 केंद्र बोर्ड परीक्षा को तैयार, इतने छात्र होंगे परीक्षा में शामिल

देहरादून: देशभर में बोर्ड परीक्षाओं का माहौल बन चुका है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बड़ी संख्या में छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को आवश्यक मानकों के अनुरूप तैयार कर लिया गया है.

सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 मंगलवार से शुरू होंगी. देश के साथ-साथ विदेशों के 26 देशों में भी यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 46 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक संचालित होंगी. परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

देहरादून की बात करें तो यहां सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए कुल करीब 85 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. आंकड़ों के अनुसार जिले में कक्षा 10वीं के लिए करीब 21,500 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 12वीं में करीब 20,200 परीक्षार्थी शामिल होंगे. बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कक्ष, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं.

देहरादून रीजन का दायरा भी व्यापक है, इसमें उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 8 जिले भी शामिल हैं. इस कारण से क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो. परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की गई है.

परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी. इसके अतिरिक्त केंद्र अधीक्षकों और परीक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे. बोर्ड की ओर से नकलविहीन परीक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और सभी स्कूलों को इनका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.