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CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें कब से कब तक होगा Exam

CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी ( ETV Bharat )

पटना : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब विषयवार परीक्षा की तारीखों और समय की जानकारी मिल गई है. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 9 मार्च 2027 तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 9 अप्रैल 2027 को होगा.

पहले दिन 10वीं में पेंटिंग