CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें कब से कब तक होगा Exam
CBSE Exam Date: 16 फरवरी से होगा एग्जाम, पहले दिन 10वीं में पेंटिंग तो 12वीं में फिजिक्स की परीक्षा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : November 6, 2026 at 7:58 PM IST
पटना : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार, दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब विषयवार परीक्षा की तारीखों और समय की जानकारी मिल गई है. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 9 मार्च 2027 तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 9 अप्रैल 2027 को होगा.
पहले दिन 10वीं में पेंटिंग
सीबीएसई की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन यानी 16 फरवरी को पेंटिंग विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी. इसके अगले दिन 17 फरवरी को गणित स्टैंडर्ड और गणित बेसिक की परीक्षा होगी.
18 फरवरी को ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स का परिचय, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, डेटा साइंस सहित विभिन्न व्यावसायिक विषयों की परीक्षा निर्धारित है. वहीं, 19 फरवरी को होम साइंस और 20 फरवरी को एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एवं उर्दू कोर्स-बी की परीक्षा होगी. 22 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा.
12वीं में फिजिक्स का पेपर
वहीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत पहले दिन फिजिक्स के पेपर से होगी. 16 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी. 17 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, विभिन्न शास्त्रीय नृत्य विषयों, ब्यूटी एंड वेलनेस, हॉर्टिकल्चर और कॉस्ट अकाउंटिंग की परीक्षा होगी. 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन, जबकि 19 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और शॉर्टहैंड सहित अन्य विषयों की परीक्षा निर्धारित है. 20 फरवरी को इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मास मीडिया स्टडीज और डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन की परीक्षा होगी.
जनवरी से शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं
बोर्ड परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. सामान्य स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी. वहीं, शीतकालीन क्षेत्रों के स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. ऐसे में विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल की तैयारी भी समय रहते पूरी करनी होगी.
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