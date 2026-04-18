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CBSE का बड़ा फैसला: पढ़ाई होगी अब और प्रैक्टिकल, स्कूलों में बनेंगे ‘कॉम्पोजिट स्किल लैब’

CBSE संबद्ध स्कूलों में “कॉम्पोजिट स्किल लैब” स्थापित करने का निर्देश जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश में स्किल-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों में “कॉम्पोजिट स्किल लैब” स्थापित करने का निर्देश जारी किया है. इन लैब्स के जरिए छात्रों को हैंड्स-ऑन और एक्सपीरिएंशियल लर्निंग का मौका मिलेगा, जिससे वह थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल भी सीख सकेंगे. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE 2023) के अनुरूप है. इसका उद्देश्य छात्रों को केवल किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक, अनुभवात्मक और कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ना है, जिससे वह भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार हो सकें.

स्किल-बेस्ड एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा:

CBSE के इस फैसले के तहत स्कूलों में स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को अब मुख्यधारा में लाया जाएगा. कॉम्पोजिट स्किल लैब के माध्यम से छात्र विभिन्न तकनीकी और व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेंगे. इससे छात्रों में समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन जैसी क्षमताएं विकसित होंगी. यह पहल खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी जो पारंपरिक पढ़ाई के साथ-साथ किसी विशेष कौशल में दक्षता हासिल करना चाहते हैं.

थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की दूरी होगी कम:

इन लैब्स का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच संतुलन बनाना सिखाना है. अब तक जहां पढ़ाई मुख्य रूप से किताबों पर आधारित थी, वहीं अब छात्र खुद प्रयोग करके सीख सकेंगे. लैब्स में विभिन्न उपकरणों और तकनीकों के जरिए रियल-लाइफ सिचुएशंस पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार किया जा सके.

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश: