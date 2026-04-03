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CBSE का नया पाठ्यक्रम 2026 जारी; कक्षा 6 में त्रिभाषा फॉर्मूला होगा लागू, 9वीं में मैथ्स-साइंस के दो स्तर लागू

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं.

CBSE का नया पाठ्यक्रम 2026
CBSE का नया पाठ्यक्रम 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 10:40 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इस नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 6 से तीन-भाषा फॉर्मूला लागू होगा, जबकि कक्षा 9 से गणित और विज्ञान विषय में दो-स्तरीय स्टैंडर्ड और एडवांस प्रणाली शुरू की जाएगी. इसके साथ ही आर्ट, व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है.

कक्षा 6 से लागू होगा तीन-भाषा फॉर्मूला:

सीबीएसई ने कहा कि नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) की सिफारिशों के तहत तीन-भाषा प्रणाली को R1, R2 और R3 के रूप में बनाया गया है. इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय हों. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 में तीसरी भाषा (R3) अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी. हालांकि, विदेश से लौटने वाले छात्रों के लिए विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है. यह पूरी प्रणाली 2031 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी, जब वर्तमान कक्षा 6 के छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे.

कक्षा 9 में मैथ्स और साइंस के दो स्तर:

नए पाठ्यक्रम के तहत गणित और विज्ञान विषयों में बड़ा बदलाव किया गया है. कक्षा 9 से सभी छात्रों को एक समान ‘स्टैंडर्ड’ पाठ्यक्रम पढ़ना होगा और 80 अंकों की तीन घंटे की परीक्षा देनी होगी. इसके अलावा, जो छात्र अधिक गहराई से विषय पढ़ना चाहते हैं, वह ‘एडवांस’ स्तर चुन सकते हैं. इसके लिए 25 अंकों की एक अलग एक घंटे की परीक्षा होगी, जो उच्च स्तरीय समझ और विश्लेषण क्षमता को परखेगी. एडवांस परीक्षा के अंक कुल प्रतिशत में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने पर मार्कशीट में अलग से उल्लेख किया जाएगा. यह प्रणाली 2026-27 से लागू होगी और इसका पहला बोर्ड परीक्षा परिणाम 2028 में देखने को मिलेगा.

AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग होंगे अनिवार्य:

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 और 10 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अनिवार्य किया जा रहा है. इन्हें मॉड्यूल के रूप में आंतरिक मूल्यांकन के साथ पढ़ाया जाएगा, लेकिन 2029 से कक्षा 10 में यह बोर्ड परीक्षा का अनिवार्य विषय बन जाएगा. वहीं, कक्षा 3 से 8 तक इन विषयों को पहले ही इस सत्र से शामिल किया जा चुका है.

आर्ट, व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य:

सीबीएसई ने समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9 और 10 में आर्ट एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है. कक्षा 10 में आर्ट और शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा. 2027-28 से व्यावसायिक शिक्षा में वार्षिक या बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अन्य दोनों विषयों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से जारी रहेगा.

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