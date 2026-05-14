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शिमला में 99% अंकों के साथ सावी सेक्टू बनी स्कूल टॉपर, टॉप 12 में रहे ये छात्र

शिमला: सीबीएसई बोर्ड ने 13 मई को देशभर में 12वीं कक्षा के सभी संकायों का रिजल्ट घोषित कर दिया है. शिमला में स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली के कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम इस साल बेहद शानदार रहा है. स्कूल का रिजल्ट इस साल 100 प्रतिशत रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया. सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली की 12वीं की छात्रा सावी सेक्टू ने स्कूल में टॉप किया है.

ढली स्कूल में टॉप 12 में रहे ये छात्र

सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली में 99 प्रतिशत अंकों के साथ छात्रा सावी सेक्टू ने प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं, भव्यता रपटा ने 96.2 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा और किंजल शर्मा ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. इसके अलावा अन्य मेधावी विद्यार्थियों में भूमि मेहता ने 94.2 प्रतिशत अंक लेकर चौथा स्थान, अभिनव जैन ने 93.8 प्रतिशत अंक लेकर पांचवां, सक्षम चौहान ने 93.2 प्रतिशत अंक लेकर छठा, हिमांशु वर्मा ने 92.8 प्रतिशत अंक लेकर सातवां, स्तुति चंदेल ने 92 प्रतिशत अंक लेकर आठवां, वामिका मोक्टा ने 91.8 प्रतिशत अंक लेकर नौवां, अमौली परहेट ने 91 प्रतिशत अंक लेकर दसवां, ध्रुव मेहता ने 90.6 प्रतिशत अंक लेकर ग्यारहवां और पलक महाजन ने 90 प्रतिशत अंक लेकर बारहवां स्थान प्राप्त किया.