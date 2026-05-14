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शिमला में 99% अंकों के साथ सावी सेक्टू बनी स्कूल टॉपर, टॉप 12 में रहे ये छात्र

सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें ढली स्कूल की सावी सेक्टू ने स्कूल टॉप किया है.

CBSE 12th School Topper Savi Sektu
शिमला की सावी सेक्टू बनी स्टेट टॉपर (Sacred Heart Convent School Dhalli)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
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शिमला: सीबीएसई बोर्ड ने 13 मई को देशभर में 12वीं कक्षा के सभी संकायों का रिजल्ट घोषित कर दिया है. शिमला में स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली के कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम इस साल बेहद शानदार रहा है. स्कूल का रिजल्ट इस साल 100 प्रतिशत रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर स्कूल और अभिभावकों का नाम रोशन किया. सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली की 12वीं की छात्रा सावी सेक्टू ने स्कूल में टॉप किया है.

ढली स्कूल में टॉप 12 में रहे ये छात्र

सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली में 99 प्रतिशत अंकों के साथ छात्रा सावी सेक्टू ने प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं, भव्यता रपटा ने 96.2 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा और किंजल शर्मा ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. इसके अलावा अन्य मेधावी विद्यार्थियों में भूमि मेहता ने 94.2 प्रतिशत अंक लेकर चौथा स्थान, अभिनव जैन ने 93.8 प्रतिशत अंक लेकर पांचवां, सक्षम चौहान ने 93.2 प्रतिशत अंक लेकर छठा, हिमांशु वर्मा ने 92.8 प्रतिशत अंक लेकर सातवां, स्तुति चंदेल ने 92 प्रतिशत अंक लेकर आठवां, वामिका मोक्टा ने 91.8 प्रतिशत अंक लेकर नौवां, अमौली परहेट ने 91 प्रतिशत अंक लेकर दसवां, ध्रुव मेहता ने 90.6 प्रतिशत अंक लेकर ग्यारहवां और पलक महाजन ने 90 प्रतिशत अंक लेकर बारहवां स्थान प्राप्त किया.

इन सब्जेक्ट्स में मिले 100%

सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली की प्रिंसिपल सिस्टर ग्रेस ने बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने विभिन्न विषयों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. चार विद्यार्थियों ने अपने-अपने विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल कर विशेष गौरव बढ़ाया है. इनमें रणवीर सिंह और अलीना कांटा ने साइकोलॉजी, सावी ने फिजिकल एजुकेशन और भूमि मेहता ने पॉलिटिकल साइंस में शत-प्रतिशत अंक हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की. प्रिंसिपल सिस्टर ग्रेस ने रिजल्ट के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

"ये सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है. स्कूल भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा." - सिस्टर ग्रेस, प्रिंसिपल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ढली

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