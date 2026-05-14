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मिलिए बीकानेर की बेटी तान्या से... जो 500 में से 499 अंक लाकर बनी CBSE ऑल इंडिया टॉपर

तान्या ऑल इंडिया टॉपर ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

बीकानेर : शहर की होनहार छात्रा तान्या सावनसुखा CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर 99.80 प्रतिशत के साथ ऑल इंडिया टॉपर बनी है. तान्या की इस उपलब्धि ने न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान का नाम देशभर में रोशन कर दिया है. परिणाम घोषित होने के बाद परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. तान्या को लगातार बधाइयां मिल रही हैं. परिणाम जारी होने के बाद ETV Bharat Rajasthan से खास बातचीत में तान्या ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है. सोशल मीडिया से बनाई दूरी, पढ़ाई पर रखा पूरा फोकस : तान्या ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया. तान्या का मानना है कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग सबसे जरूरी है. तान्या ने नियमित अध्ययन, टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास को अपनी सफलता का सबसे बड़ा आधार बताया. तान्या सावनसुखा से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर) इसे भी पढ़ें: CBSE 12th Result: अलवर की जानवी ने आर्ट्स में हासिल किए 99 प्रतिशत, बिना ट्यूशन के मुकाम किया हासिल परिवार ने दिया पूरा सहयोग : तान्या ने बताया कि उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन किया और इस निर्णय में परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि माता-पिता ने कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया, बल्कि हर कदम पर प्रेरित किया और आत्मविश्वास बढ़ाया. यही कारण रहा कि वह बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकीं.