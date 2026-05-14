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मिलिए बीकानेर की बेटी तान्या से... जो 500 में से 499 अंक लाकर बनी CBSE ऑल इंडिया टॉपर

बीकानेर की तान्या सावनसुखा ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं कक्षा की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है.

तान्या ऑल इंडिया टॉपर
तान्या ऑल इंडिया टॉपर (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर : शहर की होनहार छात्रा तान्या सावनसुखा CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर 99.80 प्रतिशत के साथ ऑल इंडिया टॉपर बनी है. तान्या की इस उपलब्धि ने न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान का नाम देशभर में रोशन कर दिया है. परिणाम घोषित होने के बाद परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. तान्या को लगातार बधाइयां मिल रही हैं. परिणाम जारी होने के बाद ETV Bharat Rajasthan से खास बातचीत में तान्या ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.

सोशल मीडिया से बनाई दूरी, पढ़ाई पर रखा पूरा फोकस : तान्या ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया. तान्या का मानना है कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए समय का सही उपयोग सबसे जरूरी है. तान्या ने नियमित अध्ययन, टाइम मैनेजमेंट और आत्मविश्वास को अपनी सफलता का सबसे बड़ा आधार बताया.

तान्या सावनसुखा से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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परिवार ने दिया पूरा सहयोग : तान्या ने बताया कि उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन किया और इस निर्णय में परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि माता-पिता ने कभी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया, बल्कि हर कदम पर प्रेरित किया और आत्मविश्वास बढ़ाया. यही कारण रहा कि वह बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकीं.

तान्या सावनसुखा सीबीएसई 12वीं टॉपर 2026
तान्या सावनसुखा सीबीएसई 12वीं टॉपर 2026 (ोिोि)

अब CUET एग्जाम की तैयारी : भविष्य की योजनाओं को लेकर तान्या ने बताया कि अब वह CUET परीक्षा की तैयारी करेंगी. उनका उद्देश्य अच्छे संस्थान में प्रवेश लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर वह ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, जहां समाज और आमजन के लिए बेहतर कार्य किए जा सकें.

पब्लिक वेलफेयर के कार्यों में रुचि : तान्या ने कहा कि उनकी विशेष रुचि पब्लिक वेलफेयर और समाजसेवा से जुड़े कार्यों में है. वह भविष्य में ऐसा काम करना चाहती हैं, जिससे समाज के जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके और देश के विकास में योगदान दिया जा सके.

तान्या ने रचा सफलता का नया कीर्तिमान
तान्या ने रचा सफलता का नया कीर्तिमान (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

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सब्जेक्ट कोई भी, लक्ष्य तय करो : वर्तमान में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की होड़ के बीच आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी रुचि के अनुसार मैंने सब्जेक्ट का चयन किया और आपका सब्जेक्ट क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो भी अपने सब्जेक्ट लिया है, उसका एक गोल डिसाइड होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए.

तान्या सावनसुखा ने टॉप किया
तान्या सावनसुखा ने टॉप किया (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

माता-पिता के लिए गर्व का क्षण : तान्या की सफलता पर पिता तरुण और माता विनीता ने कहा कि आज हमारे लिए वाकई में एक गौरव और गर्व का क्षण है और हम इसका पूरा एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेटी को कभी भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी. जितना हमने इससे उम्मीद की, उससे ज्यादा इसने हमें हमेशा दिया है और अब आगे इसके हर कदम पर साथ देते हुए इसके निर्णयों के साथ हैं.

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