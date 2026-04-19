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CBSE कक्षा 10वीं दूसरी परीक्षा 2026: मई में इम्प्रूवमेंट परीक्षा, आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. एसवी शर्मा ने बताया कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा विषय (हिंदी और इंग्लिश) विषयों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकते हैं. छात्र अपनी जरूरत के अनुसार एक या एक से तीन विषय चुन सकते हैं.

CBSE की दूसरी परीक्षा को इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहा गया है. इसका उद्देश्य उन छात्रों को मौका देना है, जो किसी विषय में पास नहीं हो सके, जिन्हें कंपार्टमेंट मिला है या जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं. यह परीक्षा मई में होगी और इसमें मिले अंक अंतिम परीक्षा परिणाम में जोड़े जाएंगे. दूसरी परीक्षा का पैटर्न मुख्य परीक्षा जैसा ही रहेगा. परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और प्रश्नपत्र का स्तर भी मुख्य परीक्षा के समान होगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी छात्रों का मूल्यांकन एक समान मानकों पर हो.

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए इस वर्ष एक बड़ा बदलाव करते हुए दूसरी (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा की व्यवस्था लागू की है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत शुरू की गई यह प्रणाली छात्रों को अपने अंकों में सुधार का दूसरा मौका देगी. यह परीक्षा मई में होगी, जिसके लिए आवेदन 16 अप्रैल से शुरू हो चुका है. 20 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि है, जबकि लेट फीस के साथ 22 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है. इस व्यवस्था के जरिए छात्र फेल विषयों में पास होने के साथ-साथ कम अंकों को सुधारकर अपने अंतिम परिणाम को बेहतर बना सकते हैं.

डॉ. एसवी शर्मा ने बताया कि दूसरी परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकते हैं, जिनके किसी विषय में 33% से कम अंक आए हैं या जिन्हें कंपार्टमेंट मिला है और जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि हालांकि, एसेंशियल रिपीट (ER) श्रेणी के छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं. खेल से जुड़े वह छात्र, जिन्हें पहले से बोर्ड की अनुमति मिली है, उनके नाम भी इस प्रक्रिया में जोड़े जा सकते हैं. वहीं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) श्रेणी के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल पहले से पंजीकृत छात्रों को ही सुविधाएं मिलेंगी. इस परीक्षा के लिए नए CWSN उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी

डॉ. एसवी शर्मा ने बताया कि दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा. छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क कर लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) के जरिए फॉर्म भरना होगा. समय सीमा के अंदर आवेदन करना जरूरी है. CBSE ने गणित विषय में छात्रों को एक अतिरिक्त विकल्प दिया है. छात्र बेसिक और स्टैंडर्ड गणित के बीच बदलाव कर सकते हैं. इससे उन्हें अपने स्तर के अनुसार सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी.

अगर सभी पेपर न दें तो क्या होगा ?

डॉ. एसवी शर्मा ने बताया कि यदि कोई छात्र सभी चुने गए विषयों की परीक्षा नहीं देता है, तो जिन विषयों की परीक्षा दी जाएगी, उनके अंक दूसरी परीक्षा के अनुसार माने जाएंगे और जिन विषयों की परीक्षा नहीं दी जाएगी, उनमें पहली परीक्षा के अंक ही मान्य रहेंगे. CBSE के नियमों के अनुसार, दूसरी परीक्षा देने पर उसी के अंक फाइनल माने जाएंगे. परीक्षा न देने पर पहली परीक्षा के अंक ही बने रहेंगे. उन्होंने बताया कि जिन छात्रों ने पहले ही आवेदन कर दिया है लेकिन अब परीक्षा नहीं देना चाहते, वह अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं. CBSE ऐसे छात्रों को फीस वापस करने की सुविधा भी दे रहा है.

मुख्य परीक्षा परिणाम पर एक नजर

बता दें कि CBSE ने 15 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया था, जिसमें कुल 24,83,479 पंजीकृत छात्र थे. 24,71,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 23,16,008 छात्र पास हुए. कक्षा 10वीं का पास प्रतिशत परिणाम 93.70% रहा. जबकि फेल प्रतिशत लगभग 6.30% (करीब 1.55 लाख छात्र) रहा. वहीं दूसरी ओर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN) श्रेणी में भी लगभग 96.24% छात्र सफल रहे.

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