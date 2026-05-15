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CBSE 10th Second Board Exams: 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज से, 6.68 लाख छात्र फिर आजमा रहे किस्मत

नई दिल्‍ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज यानी 15 मई से देशभर में शुरू हो रही है. इस परीक्षा के जरिए छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने और कंपार्टमेंट विषयों को पास करने का एक और अवसर मिलेगा. बोर्ड की यह नई व्यवस्था छात्रों के शैक्षणिक दबाव को कम करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त मौका देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. सीबीएसई के अनुसार, यह परीक्षाएं 21 मई तक होंगी. परीक्षा का पहला पेपर मैथमैटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमैटिक्स बेसिक का होगा. देशभर के लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड ने परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

6.68 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार दूसरी बोर्ड परीक्षा में कुल 6,68,854 छात्र शामिल होंगे. इनमें वह छात्र भी शामिल हैं जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं और वह छात्र भी जो किसी विषय में असफल थे तथा कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे हैं. गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करीब 5,25,655 छात्र परीक्षा देंगे. वहीं 85,285 छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी में शामिल होंगे. इसके अलावा एक या दो विषयों में सुधार के लिए भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में बैठेंगे.

सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू

बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अधिकतर परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी. कुछ विषयों की परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे खत्म होंगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश देने में कठिनाई हो सकती है.

छात्रों को एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी और आवश्यक स्टेशनरी के साथ समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी निगरानी, उड़नदस्तों की तैनाती और केंद्र अधीक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.