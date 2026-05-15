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CBSE 10th Second Board Exams: 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज से, 6.68 लाख छात्र फिर आजमा रहे किस्मत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज यानी 15 मई से शुरू हो रही है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 9:57 AM IST

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नई दिल्‍ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दूसरी बोर्ड परीक्षा आज यानी 15 मई से देशभर में शुरू हो रही है. इस परीक्षा के जरिए छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने और कंपार्टमेंट विषयों को पास करने का एक और अवसर मिलेगा. बोर्ड की यह नई व्यवस्था छात्रों के शैक्षणिक दबाव को कम करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का अतिरिक्त मौका देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. सीबीएसई के अनुसार, यह परीक्षाएं 21 मई तक होंगी. परीक्षा का पहला पेपर मैथमैटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमैटिक्स बेसिक का होगा. देशभर के लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड ने परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

6.68 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार दूसरी बोर्ड परीक्षा में कुल 6,68,854 छात्र शामिल होंगे. इनमें वह छात्र भी शामिल हैं जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं और वह छात्र भी जो किसी विषय में असफल थे तथा कंपार्टमेंट परीक्षा दे रहे हैं. गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए करीब 5,25,655 छात्र परीक्षा देंगे. वहीं 85,285 छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी में शामिल होंगे. इसके अलावा एक या दो विषयों में सुधार के लिए भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में बैठेंगे.

सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू

बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अधिकतर परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी. कुछ विषयों की परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे खत्म होंगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश देने में कठिनाई हो सकती है.

छात्रों को एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी और आवश्यक स्टेशनरी के साथ समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी निगरानी, उड़नदस्तों की तैनाती और केंद्र अधीक्षकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

पहली बोर्ड परीक्षा के बाद दूसरा अवसर

सीबीएसई ने इस वर्ष से छात्रों के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था लागू की है. पहले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में केवल एक बार ही मौका मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उन्हें अपने अंकों में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा. बोर्ड का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना के अनुरूप उठाया गया है, जिसमें परीक्षा को कम दबाव वाला और अधिक छात्र-केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है.

सीबीएसई ने दसवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल को जारी किया था. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 24,83,479 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे. इनमें से 24,71,777 छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से 23,16,008 छात्र सफल घोषित किए गए थे. इस आधार पर दसवीं का कुल पास प्रतिशत 93.70 फीसदी रहा था. रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड ने छात्रों की डिजिटल अंकतालिकाएं डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराई थीं. हालांकि बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह अंतिम परिणाम नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद कई छात्रों के अंक बदल सकते हैं. अब दूसरी परीक्षा पूरी होने के बाद ही अंतिम परिणाम और अपडेटेड मार्कशीट जारी की जाएगी.

जून में जारी हो सकती है अंतिम मार्कशीट

सीबीएसई के अनुसार, दूसरी बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद जून महीने में अंतिम परिणाम जारी किए जाने की संभावना है. इसके बाद छात्रों को उनकी नई और अपडेटेड मार्कशीट दी जाएगी. यदि किसी छात्र ने दूसरी परीक्षा में बेहतर अंक हासिल किए, तो वही अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे.

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