ETV Bharat / state

CBSE Class 10 Results: उन्नाव की छात्रा चारू चौहान ने हासिल किये 99% अंक, कहा- "B.Tech है लक्ष्य"

कानपुर : सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही स्टूडेंट्स में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में कल्याणपुर स्थित डीबीएस स्कूल की छात्रा चारू चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.





मूलरूप से सिविल लाइंस, उन्नाव की रहने वाली चारू चौहान के माता-पिता शिक्षा जगत से जुड़े हैं. उनके पिता संजय सिंह और माता सीमा सिंह दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं. चारू ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को देते हुए कहा कि उनकी माता ने उन्हें हर कदम पर मोटिवेट किया और भरोसा दिलाया कि वह यह मुकाम हासिल कर सकती हैं. बेटी की इस सफलता पर माता-पिता ने भी खुशी जाहिर की है.





चारू चौहान ने बताया कि वह घर पर घंटों की सेल्फ-स्टडी के बजाय स्कूल और ट्यूशन क्लासेज में होने वाली पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखती थीं. चारू के अनुसार, अगर स्कूल में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो घर पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, उन्होंने परीक्षा से ठीक एक महीने पहले काफी अच्छे से तैयारी की थी.



