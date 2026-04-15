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CBSE Class 10 Results: कानपुर में छात्रा श्रेष्ठा ने हासिल किये 98.8 प्रतिशत अंक, कहा- "तैयारी पर भरोसा होना चाहिए"

कानपुर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. सीबीएसई के मुताबिक, इस साल कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्र पास हुए हैं. सीबीएसई की ओर से जारी 10वीं के परिणाम में कानपुर में द चिंटेल्स स्कूल की छात्रा श्रेष्ठा ने 98.8 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं.

श्रेष्ठा ने बताया कि वह रोजाना स्कूल के टाइम से अलग तीन से चार घंटे तक पढ़ाई करती थीं. इंद्रानगर निवासी छात्रा श्रेष्ठा ने कहा कि उसने हमेशा अपनी तैयारियों के लिए अपने बड़ों की बातों को प्रेशर के रूप में न लेकर मोटिवेशनल के तौर पर लिया. श्रेष्ठा के पिता विभु पांडेय का मेडिकल का बिजनेस है, तो वहीं माता निधि पांडेय गृहिणी हैं. श्रेष्ठा ने कहा कि परीक्षा कठिन बिल्कुल नहीं होती. भरोसा अपनी तैयारी पर होना चाहिए.

श्रेष्ठा ने कहा कि परीक्षा कठिन बिल्कुल नहीं होती. भरोसा अपनी तैयारी पर होना चाहिए. श्रेष्ठा ने कहा कि अपने नोट्स खुद तैयार करने चाहिए. इसी तरह जो आपके पसंदीदा विषय हों, उनकी तैयारी अन्य की अपेक्षा जल्दी करें. उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले पिछले वर्षों के क्वैश्चन पेपर को हल करके आप अपनी तैयारी का स्तर भी देख सकते हैं. परीक्षाओं के दौरान समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें.