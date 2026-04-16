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CBSE Class 10 Results: आगरा की छात्रा स्तुति प्रभा ने हासिल किए 99% अंक, बोलीं- "मेडिकल फील्ड है लक्ष्य"

आगरा/कानपुर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार शाम 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया. एयरफोर्स स्कूल आगरा की छात्रा स्तुति प्रभा ने परीक्षा परिणाम में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. छात्रा स्तुति के पिता जयंत कुमार एयरफोर्स में कार्यरत हैं और मां किरन कुमारी गृहिणी हैं. आगरा में इस बार करीब 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें लंबे समय से परीक्षा परिणाम आने का इंतजार था. परीक्षा परिणाम आने से उत्तीर्ण छात्र और छात्रों के चेहरे खिल गए हैं.





केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार शाम 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा परिणाम घोषित होते ही जिले के हजारों विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे. इस साल आगरा जिले के परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. आगरा जिले की बात करें तो 161 विद्यालय हैं, जिनमें अध्यनरत 21 हजार से अधिक छात्र और छात्राओं ने परीक्षा दी थी.

छात्रा स्तुति प्रभा ने बताया कि वह मूलरूप से मधुबनी, बिहार की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई और सही रणनीति से तैयारी की थी, जिससे उन्हें 98 प्रतिशत अंक आने की पूरी उम्मीद थी. मगर, उन्होंने 99 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं. वह बताती हैं कि उन्होंने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. उनके माता, पिता के साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें खूब प्रेरित किया. वह बताती हैं कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में जाने की सोची है. पिता जयंत कुमार और मां किरन कुमारी ने बताया कि बेटी स्तुति प्रभा और बेटा आदित्य प्रभा हैं. दोनों ही एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, इस बार आगरा का प्रदर्शन पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है. सत्र 2025-26 में जिले का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.25% रहा है. जबकि, पिछले सत्र 2024-25 में आगरा का परीक्षा परिणाम 86.75% रहा था. परीक्षा परिणाम में छात्रों ने ना केवल मुख्य विषयों में, बल्कि अतिरिक्त विषयों में भी बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं.

कानपुर के अनुज ने 99.4% अंक प्राप्त किये : आवास विकास हंसपुरम निवासी अनुज यादव ने सीबीएसई की ओर से जारी 10वीं के परिणाम में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल किये. अनुज ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान राजनीति और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई. उन्होंने कहा कि जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो सबसे अधिक जरूरी है एकाग्रता. अगर रोजाना दिनचर्या तैयार कर पढ़ाई करेंगे, तो हर विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी. मेधावी छात्र ने बताया कि पढ़ाई के अलावा खेलों में वॉलीबाल व शतरंज बहुत अधिक भाता है.