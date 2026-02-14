ETV Bharat / state

सीबीएसई: 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से होगी शुरू, अजमेर रीजन में 1.72 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल

उड़नदस्तों का गठन: उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल के मामलों को रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जिसमें बोर्ड, दिल्ली शिक्षा विभाग और राज्यों के स्तर पर टीमें बनाई गई हैं. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.

अजमेर रीजन ऑफिसर श्याम कपूर के अनुसार, इस साल अजमेर रीजन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 1 लाख 72 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं. इनमें 10वीं के करीब 90 हजार और 12वीं के 82 हजार विद्यार्थी शामिल हैं. अजमेर रीजन से राजस्थान के 1300 स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं. प्रदेश में करीब 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

अजमेर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं. बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अजमेर रीजन से दोनों परीक्षा में करीब 1 लाख 72 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षाएं एक पारी में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी.

अजमेर रीजन में नहीं है इस बार गुजरात के स्कूल: अजमेर रीजन कार्यालय के अधीन अब सिर्फ राजस्थान के करीब 1300 स्कूल ही रह गए हैं. जबकि बीते साल अजमेर रीजन में गुजरात के स्कूल भी शामिल थे, लेकिन बोर्ड के आदेश पर गुजरात, अहमदाबाद को अलग रीजन बना दिया गया है. पूर्व में भी अजमेर रीजन में मध्यप्रदेश, दादर नागर हवेली के स्कूल भी शामिल थे. लेकिन करीब 5 साल पहले रीजन से इन्हें भी हटाकर एक अलग रीजन बना दिया गया. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार ओवर ऑल 46 लाख सबसे अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, जिसमें 26 देशों के विद्यार्थी शामिल हैं.

आधे घंटे पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र: सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है. भारत के अनुसार, परीक्षार्थी को परीक्षा के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा. 10:30 से 1:30 बजे तक परीक्षा का समय है.

ज्यादा अंक वाले प्रश्नों पर करें फोकस: काउंसलर अजय सिंह बताते हैं कि परीक्षा का समय काफी कम रह गया है. सिंह ने बताया कि अध्ययन के लिए दिया गया सेलेब्स विषयवार अलग-अलग मार्क्स का है. ऐसे में विद्यार्थियों को कम समय रहने के कारण अपने अध्ययन के समय का मैनेजमेंट करना होगा. मसलन, पाठ्यक्रम में विषय के अनुसार ज्यादा मार्क्स के प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना होगा. रात को सोने से दो घंटे पहले और सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करना होगा. दिन के समय कम अंक वाले प्रश्नों पर फोकस करें. उन्होंने बताया कि अध्ययन के लिए टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने को रिलेक्स भी रखना है. मसलन, आधा पौन घंटे 24 घंटे में से खुद के हैप्पी टाइम के लिए दें. इस अवधि में अपनी पसंद अनुसार कॉमेडी सीरियल या कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम देखें. हैप्पी टाइम परीक्षा के स्ट्रेस को कम करेगा और मेंटली रिलेक्स भी देगा.