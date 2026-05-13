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सीबीएसई 12वीं में आयुष्मान चौधरी का कमाल, 97.20% अंक लाकर बने मुजफ्फरपुर स्कूल टॉपर

मुजफ्फरपुर के आयुष्मान चौधरी ने सीबीएसई 12वीं कॉमर्स में 97.20% अंक लाकर स्कूल में पहला स्थान हासिल किया. पढ़ें-

सीबीएसई 12वीं में आयुष्मान चौधरी का कमाल
सीबीएसई 12वीं में आयुष्मान चौधरी का कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के अघोरिया बाजार स्थित प्रोफेसर्स कॉलोनी निवासी छात्र आयुष्मान चौधरी ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है. कॉमर्स संकाय के छात्र आयुष्मान ने 97.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में पहला स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर समेत पूरे इलाके में खुशी का माहौल है.

पहले भी दिखा चुके हैं प्रतिभा : आयुष्मान शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं. इससे पहले उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी 96 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. लगातार दूसरी बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. उनकी सफलता ने अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का काम किया है.

हॉलिस्टिक अप्रोच से मिली कामयाबी : अपनी सफलता को लेकर आयुष्मान ने कहा कि कोई विशेष तरीका नहीं था, बल्कि उन्होंने 'हॉलिस्टिक अप्रोच' अपनाते हुए नियमित पढ़ाई पर ध्यान दिया. उन्होंने बताया कि सीबीएसई की तैयारी के लिए एनसीआरटी सबसे महत्वपूर्ण है. अगर छात्र एनसीआरटी की किताबों को अच्छी तरह समझ लें और सवाल बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो अच्छे अंक आसानी से हासिल किए जा सकते हैं.

''सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास करना बेहद जरूरी है. निरंतर प्रैक्टिस और समय का सही प्रबंधन ही सफलता का मुख्य आधार है. मैने पढ़ाई के दौरान नियमित रिवीजन और आत्मविश्वास बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया. मुझे सीए बनना है.''- आयुष्मान, मुजफ्फरपुर स्कूल टॉपर

सीए बनने का है सपना : आयुष्मान ने भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि वह आगे भी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई जारी रखेंगे, ताकि अपने सपनों को साकार कर सकें. उनका लक्ष्य स्पष्ट है और उसी दिशा में वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं.

परिवार ने जताई खुशी : उनके पिता अश्विनी कुमार ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें खुद 65 प्रतिशत अंक मिले थे, लेकिन बेटे ने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया. उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में रहने का फायदा बच्चों को मिलता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर उनका ध्यान रखते हैं. 12वीं तक बच्चों को परिवार के साथ रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि सही माहौल और मार्गदर्शन मिल सके.

दादी और मां भी हुईं भावुक : आयुष्मान की दादी मंजू चौधरी ने भी पोते की सफलता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि आयुष्मान परिवार का इकलौता पोता है और उसे दादी से काफी लगाव है. उसे कभी पढ़ाई के लिए डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह खुद ही नियमित रूप से पढ़ाई करता रहता है. माता सुभाषिनी कुमारी ने भी बेटे की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उसकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है.

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