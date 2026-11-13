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CBSE प्रैक्टिकल परीक्षा 2027; जियो टैगिंग से होगी परीक्षा की निगरानी, परीक्षक भी होंगे बाहरी!

CBSE प्रैक्टिकल परीक्षा 2027 ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की परीक्षा में अब स्कूल के नहीं बाहरी शिक्षक छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा कराएंगे. प्रैक्टिकल के दौरान बच्चों की जियो टैग फोटो खींची जाएगी और उसको सीबीएसई की परीक्षा की साइट पर अपलोड भी करना होगा. यह कहना है सीबीएसई की गोरखपुर सिटी कोऑर्डिनेटर डॉ. सुनीत कोहली का.

उन्होंने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने ऐसा कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि कोई नियम बनता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई कारण होता है. बोर्ड ने जिस प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया है उसे सभी स्कूलों को पालन करना होगा.

उन्होंने कहा कि बोर्ड में जो नंबर छात्रों को सीट में भरकर सीबीएसई बोर्ड को भेजा जाता था, उसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. एक बार नंबर फीड कर दिया गया तो वही नंबर मान्य होगा. ऐसे नियमों को सीबीएसई ने पूरी कढ़ाई के साथ लागू करने का निर्देश जारी किया है.



उन्होंने बताया कि बोर्ड के निर्देश के क्रम में सभी संबद्ध स्कूलों को परीक्षा की तैयारी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा की कक्षा 12वीं के प्रयोगात्मक परीक्षा में जो परीक्षक होंगे, उन्हें बोर्ड के द्वारा बाहर से नियुक्त किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पहले स्कूल स्तर पर यह व्यवस्था लागू थी. स्कूल के भीतर प्रयोगशाला और उसमें उपलब्ध सामग्री का भी डीटेल्स इस बार बोर्ड के पास उपलब्ध होना अनिवार्य है. विद्यालयों को बोर्ड के निर्देश को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है जिससे प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराई जा सके.





